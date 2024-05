江詩丹頓的工藝與藝術：Métiers d'Art藝術大師系列新作，將手藝與美學注入時間載體中

其實品牌早在2019年與大都會藝術博物館帶來「A Masterpiece on your Wrist」合作計劃,提供訂製獨一無二的Les Cabinotiers腕錶。顧客現在可以從The MET的藏品,如莫奈(Claude Monet)、溫斯洛‧霍默(Winslow Homer)、梵高(Vincent van Gogh)和奧古斯都.聖高登斯(Augustus Saint-Gaudens)的作品,由製鐘大師以琺瑯彩繪工藝將所選的藝術品重現於錶盤之上。

