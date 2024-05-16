H. Moser & CIE 運動腕錶Streamliner大三針極光綠回歸！全新紫霧色煙燻錶盤登場

獨立製錶品牌 H. Moser & CIE 雖然有過百年歷史，但因為中間幾經轉手，品牌的發展亦如過山車般，又上又落。直到近年，Jürgen Lange 和Moser家族的後代重新執掌後，品牌重回鎂光燈下。

不論是讓人莞然一笑卻又難忘的Swiss Alp Watch，還是與MB&F聯乘的勇創者圓柱游絲陀飛輪腕錶，H. Moser & CIE 劍走偏鋒的走向，加上年產量又不多，成為不少愛錶人士和腕錶收藏家的擁戴。

說到甚具標誌性，同時又散發優雅且內斂的運動型腕錶系列，編者認為非Streamliner莫屬。四年前，這個系列推出了一款新作——疾速者大三針極光綠腕錶（Streamliner Centre Seconds Matrix Green），極光綠色調在煙燻錶盤上慢慢散開，隨著光的折射，錶盤微妙的變化帶出了純粹的色澤之美，被藏家稱為「Green Dragon」。

受歡迎本是好事，卻沒想到品牌並沒有乘勝追擊，而是一度停止接受訂單。經過數年沉澱後，品牌於日前宣布這枚Streamliner大三針極光綠腕錶回歸，同步登場的還有全新色調——紫霧色「Purple Haze」。

兩款腕錶直徑同為40毫米，採用枕形不銹鋼錶殼，配以標誌性的流水型不銹鋼鏈帶。錶盤保持時針、分針、中央秒針的經典大三針設計，120米的防水功能。新作加入了透明漆色標誌，搭載全新自動上鏈機芯HMC 201，3天的動力儲存。這枚機芯取代HMC 200，加入了巧妙的新元素，例如透過部分鏤空橋板使機芯上的開口更寬，並結合極為現代感的碳灰色表面修飾。包括傳動輪系、中央秒針及雙向自動上鏈輪系，都能從開口中看見，擺陀也經過倒角處理，不會遮擋機芯。

查詢：H. Moser & CIE