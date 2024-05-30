集優雅沉穩和動感於一身！積家Polaris系列全新地理學家腕錶、全新漸變海洋灰、漸變綠錶盤色調！

要數近年大熱的錶款，運動腕錶必定上榜。然而，又想滿足日常的smart casual穿搭，或許一枚Sporty Elegant的腕錶是不二的選擇！還記得積家Jaeger-LeCoultre於2018年重新演繹歷史悠久的Polaris系列嗎？那款遊走在優雅與運動間的設計，一推出之際，便深受不少紳士型男的喜愛。日前，Polaris系列再度釋出新作，還有全新的錶盤色調，一起看看吧！

Jaeger-LeCoultre Polaris Geographic地理學家腕錶

Polaris Geographic其實曾於2018年SIHH錶展上推出過限量版，不過之後再沒有新動向，而今年全新推出的腕錶算是正式列入Polaris的行列。全新Polaris Geographic地理學家腕錶採用全新色澤，錶盤呈海洋灰色，塗覆了35層色漆，讓色澤更加深邃與立體。腕錶具備第二時區時間，配備24小時晝／夜顯示，並透過錶盤下方的視窗來顯示與24個主要時區對應的城市名稱，標註出採用夏令時間的地區。旅行者可以根據所在地點（旋轉10時位置的錶冠）來設定第二時區，且無需計算時差。腕錶搭載939型自動上鏈機械機芯，動力儲存達70小時。

全新色調漆面錶盤，增添清爽魅力

今次推出全新錶盤顏色的腕錶是Polaris Date日期顯示腕錶，以及Polaris Perpetual Calendar萬年曆腕錶。前者是漸變海洋灰色，後者是漸變綠色錶盤配玫瑰金，配上簡約低調的設計，腕錶更顯沉穩和優雅。兩款新品均結合Jaeger-LeCoultre Polaris系列三種不同的表面紋理，加上由35層色漆構成的雙重漸變色彩，在光影之下，盡顯色澤的細膩與層次。

Polaris Date日期顯示腕錶直徑42毫米，錶盤簡約現代，其經典的雙錶冠設計令人聯想起大工坊在1960年代呈獻的經典潛水腕錶。腕錶搭載新一代的899型自動上鏈機械機芯，此機芯完全由積家自主設計，動力儲存達70小時，防水深度達20巴。

Polaris Perpetual Calendar萬年曆腕錶呈42毫米玫瑰金錶殼，錶盤內共有四個小錶盤，分別顯示日期、星期和月份，以及6時位置的月相顯示。腕錶配備兩條錶帶，包括時尚經典的黑色鱷魚皮錶帶和具備運動風格的綠色橡膠錶帶。腕錶搭載積家868型自動上鏈機械機芯，由積家大工坊自主設計、製作並組裝，動力儲存達70小時。

查詢：Jaeger-LeCoultre