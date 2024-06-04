父親節腕錶之選：BVLGARI、Hermès、Cartier，3款適合型爸的優雅運動型腕錶

男士戴腕錶就如女士拿手袋，既是日常必備，也是品味的象徵。談及腕錶的趨勢，除了一枚dress watch看門口以外，運動腕錶也不是錶櫃上必不可少的款式。在林林種種的腕錶款式中，一款具優雅氣質的運動腕錶就可以滿足基本的日常穿搭，不如就趁今年父親節，在型爸的手腕上，添上一枚獨特又散發品味的腕錶吧！

BVLGARI Aluminium系列腕錶

有個時髦精父親，不妨考慮BVLGARI 的Aluminium系列腕錶。這個於1998年推出的系列，在當時鮮有的將鋁與橡膠相結合，打破了奢華腕錶的框架。而這種搭配在推出之際，也為腕錶帶來了混搭的潮流感。Aluminium系列在2020年以自動機械機芯代替了原本的石英機芯，重新出現於大眾眼前；同年，更在日內瓦鐘錶大賞（GPHG）上被評為標誌性腕錶。

今年，Aluminium系列再次推出三款新作，分別是以黑、白、紅的大膽搭配為特色BVLGARI Aluminium Black GMT 腕錶（搭載B192型機芯）、以綠色漸變為主調的BVLGARI Aluminium Chronograph Smeraldo 計時腕錶（搭載B130型機芯），以及全白的BVLGARI Aluminium White Automatic 自動腕錶（搭載B77型機芯）。三款腕錶直徑均為40毫米，以及42小時動力儲存，而錶圈則採用1977年的大膽設計——刻有品牌的14個字母，tone on tone的處理不會讓品牌logo過於搶眼，但又散發絲絲調動奢華感。前兩款均飾有Super-LumiNova® 夜光塗層處理，就算入夜，也無礙讀時。

查詢：BVLGARI

Hermès Cut系列腕錶

繼H08的優雅運動感後，Hermès 今年於Watches and Wonders 上推出的全新腕錶——Hermès Cut 實屬讓人眼前一亮。腕錶的設計散發簡約的氣息，與H08的方中帶圓不同，它是圓中帶圓（卻又不失完全圓），幾何線條與形態既散發簡約利落之感，又帶著柔和之意，碰撞出絲絲有趣的火花。腕錶呈36毫米，有不銹鋼與玫瑰金材質，搭載H1912自動機芯，100米防水。錶冠帶有H字母，置於一點與兩點之間，錶帶有鏈帶，以及八種不同顏色的色帶選擇，可謂搭配多多。

查詢：Hermès

Santos de Cartier 腕錶

作為最早問世的男性腕錶，Santos de Cartier腕錶就自帶一種氣質。這款專為飛行計時所設計的腕錶，除了在舉手投足間均帶著一種冒險家精神外，其經典還在於設計。擁有逾一個世紀歷史的Santos系列，在今時今日看，依舊耐看。其別具一格的方形錶殼設計和錶圈上的八個螺絲延續至令，里里外外都透著卡地亞的經典。今年，Santos系列亦有不少新作，包括紅玉髓表面的Santos-Dumont Rewind、雙時區腕錶Santos de Cartier Dual Time，當然藍面、綠面、啡面的Cartier Santos de Cartier腕錶都是常青款式，百看不厭。加上腕錶採用「QuickSwitch」更換系統，讓鱷魚皮和精鋼錶帶能輕易轉換，使腕錶適合父親出席不同場合。

查詢：Cartier