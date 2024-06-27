巴黎奧運 2024 | OMEGA擔任官方指定計時，推出專屬俱樂部OMEGA House

初夏是充滿活力的季節，歐國盃如火如荼之際，那邊箱的巴黎奧運又已準備就緒。歐米茄再次擔當奧運會大會指定計時的重任，除了帶來一系列運動員與腕錶聯繫的簇新推廣外，並特別在奧運期間設立獨一無二的尊尚會所 OMEGA House。坐落於巴黎核心地帶的OMEGA House將會與會員、獲邀來賓、VIPs 及運動員一同借此分享奧運盛況。

OMEGA House

疫情期間觀眾未能全面參與奧運活動，今屆盛事將全面回歸，並迎來全球訪客，歐米茄把握時機，悉心在巴黎打造親切舒適的空間。巴黎OMEGA House位於綜合理工學院（Maison des Polytechniciens）普爾普利酒店（Hôtel de Poulpry），與奧賽博物館（Musée d'Orsay）僅咫尺之遙。巴黎OMEGA House分有多個樓層，以天然採光營造敞亮環境，室內陳設優雅時尚，還有室外園林和陽台，設計巧花心思。

OMEGA House印記著品牌擔任奧運會大會指定計時92年的輝煌歷史，也將會借此盡顯奧運會源源不息的動力與激情。會所設有多個裝潢華麗的專區，日間供來賓輕鬆消閑，欣賞在大屏幕播放的比賽實況，晚上則舉行各類VIP活動及主題晚會，並邀請品牌的名人好友出席，向各蒞臨貴賓彰顯歐米茄的不同風格。OMEGA House將於7月28日（星期日）至8月10日（星期六）開放，並會在奧運會期間推出連串活動。

OMEGA

巴黎2024年奧運會廣告專輯

夏奧運會及殘奧會將在巴黎盛大揭幕，各項賽事會於市內多個著名地點舉行，如此盛事定會矚目全球。歐米茄作為奧運會大會指定計時，製作了極具創意的奧運全球廣告計劃，向主辦城市和一眾問鼎金牌的運動員致敬。

廣告由十二位歐米茄名人大使擔任主角，宏揚奧運會及殘奧會的精神，橫跨多個國家、運動和個人專項領域。這次歐米茄廣告的主角包括現任撐竿跳奧運冠軍及世界紀錄保持者——蒙多‧杜普蘭蒂斯（Mondo Duplantis）；法國游泳選手及400米混合泳世界紀錄保持者——萊昂‧馬爾尚（Léon Marchand）；現任跳高奧運冠軍——吉安馬科‧坦貝里（Gianmarco Tamberi）；體壇明日之星，地球上最快的短跑運動員之一——埃里揚‧奈頓（Erriyon Knighton）；全球現役200米跑步最快女子運動員——舒歷嘉‧積遜（Shericka Jackson）；五屆乒乓球奧運冠軍——馬龍（Ma Long）；六屆輪椅競速殘奧冠軍及多項世界紀錄保持者——馬素‧胡克（Marcel Hug）；輪椅擊劍殘奧雙金牌得主——貝亞特麗切‧維奧（Bebe Vio）；瑞士跨欄、跳遠、十項全能及七項全能運動員——西蒙‧埃哈默（Simon Ehammer）；新西蘭帆船隊隊員，三面奧運獎牌得主——彼得‧柏靈（Peter Burling）及布萊爾‧圖克（Blair Tuke）；攀登運動 - 攀岩項目世界冠軍——米克爾‧馬維姆（Mickaël Mawem）；法國高爾夫大賽冠軍——席琳‧波蒂爾（Céline Boutier）；這些運動員令歐米茄力求精確和卓越的信念活現眼前，也是每位選手的最佳寫照，一同演繹運動員的金牌夢。