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15/07/2024

錶迷不要錯過！東方表行「Timeless Party」、OCTO 樂都表期間限定店，讓美好時光在腕間薪火相傳

#Watch #錶 #腕錶 #東方表行 #OCTO #樂都 #曲詞印記
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Text: Henry SIU

　　老錶迷總喜歡宣示傳統腕錶世界的好，當然其簡潔有力的設計與佈局是令其歷久彌新的重要原因。有好設計，還需要破舊立新的巿場觸覺，讓傳承變得更吸引眼球。

 

東方表行「Timeless Party」派對

 

 

　　創立於1961年的東方表行近年的巿場推廣活動越見精彩，除了一直致力為鐘錶愛好者搜羅世界各地的高級腕表，並以「Take Your Time」作為核心理念，邀請大家一起細味生活，重新發現與珍惜每一個美好時刻。為支持及推廣本地流行文化發展，東方表行贊助於2024年7月11日至8月28日由大館呈獻的「曲詞印記：顧嘉煇 x 黃霑 x 粵語流行曲」展演，取址大館01座複式展室舉行，並於7月9日晚上舉行「Timeless Party」派對，邀請業務夥伴、尊貴客戶及媒體好友出席同歡，並邀得著名歌手王馨平小姐、林奕匡先生、雲浩影小姐擔任表演嘉賓，獻唱多首耳熟能詳的粵語流行曲。為配合派對的復古主題，各人以80年代的派對造型搭配名貴腕表閃耀亮相，為這場星光熠熠的盛會生色不少。

 

 

 

OCTO 樂都表期間限定店

 

 

　　OCTO 樂都表似乎是個耳熟能詳的名字，當然全因其深厚的歷史，這個來自瑞士製錶業的傳奇名字，創立於1848 年，在20 世紀60 年代至80 年代黃金時期成為人們關注的焦點。

 

 

　　今個夏季，OCTO 樂都表推出三款全新型號，每款限量200枚。設計忠於其黃金年代的風格，帶出舊裝錶的感覺。此外，還強調每枚腕錶的獨特性和跟佩戴者的專屬故事。每一枚腕錶背面皆刻有獨立編號，只此一枚，永遠不再生產。限定店展示了三款復刻限量版腕錶系列，分別為Ref.1016（日曆自動上鍊），Ref.1119（自動上鍊）及Ref.3003（世界時間石英）。手錶設計上，OCTO 樂都表則沿用上一代觸感較為溫暖細膩、重量較輕的膠鏡（Acrylic crystal）。此外，所有腕錶均用上標誌性的傳統片帶設計，是製錶業內幾乎失傳的工藝。

 

 

　　客人可於限定店了解OCTO樂都錶設計及理念，以及各種手錶零件。內裡還安排不少復古設計的打卡位置，供給人們影相留念。這家位於中環擺花街開設期間限定店展期為2024年7月12日至2024年8月9日，錶迷萬勿錯過。

 

 

 

 

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