Sammi演唱會Encore首飾大有來頭！古羅馬錢幣幻化為高級珠寶與腕錶，散發前衛迷人氣質

樂壇天后鄭秀文Sammi一連17場《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》正進行得如火如荼，Sammi每晚在紅館舞台上的前衛穿搭都成為全城焦點！就如第8場的Encore環節，Sammi便穿上Heloit Emil白色小背心及R13牛仔熱褲出場演唱新歌《盲盒》。至於珠寶配飾方面，Sammi選擇了Bvlgari多個系列的首飾和腕錶作為配襯，綻放巨星光芒。

這次Encore環節Sammi演繹了Bvlgari Serpenti高級珠寶系列玫瑰金手鐲、代表靈蛇無盡蛻變的Serpenti Viper系列耳環及戒指、展現破革創新精神的B.zero1系列頸鏈、手鐲及戒指，以及本文重點介紹、將古錢幣與前衛現代設計完美結合的Monete高級珠寶系列。

Monete (Moneta)一詞是拉丁文，意為警戒者。西元前390年，羅馬遭高盧人圍城，幸得女神Juno向神鵝下指令而喚醒羅馬執政官，最終擊退外敵，羅馬城亦因此而免受襲擊，自此Juno便有Moneta的稱號。及後羅馬鑄幣廠興建在Juno神殿旁以受女神庇蔭，自此Moneta亦解作錢幣。源自羅馬的珠寶品牌Bvlgari，後來以這個史詩級的神話故事為靈感，推出Monete珠寶系列，在高級頸鏈、手鐲、戒指及腕錶等運用古錢幣，以貴金屬及華麗寶石的襯托下，令古錢幣的歷史價值得到昇華，也開啟了珠寶設計新篇章。