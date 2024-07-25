七夕送她一枚精緻珠寶！來自Tiffany & Co.的禮物靈感清單：以Tiffany Lock鎖扣項鍊，鎖定恆久愛意

對一眾情侶來說，情人節永不嫌多，不過每年的七夕情人節，總是來得更浪漫。在這值得記念的日子，為對方送上一份心意，除了表達愛，亦能好好的記下這一天。鮮花手袋都送過了，只欠一枚精緻珠寶，若還未挑選好七夕情人節禮物，不妨從Tiffany & Co.七夕情人節廣告企劃獲取靈感！

Tiffany & Co.今年的七夕情人節廣告企劃以品牌標誌性珠寶系列為主題，同時推出全新設計的Tiffany Lock，尺寸比以往更精巧輕盈。

是次推出的全新Tiffany Lock系列雙色金項鍊，由18K 玫瑰金與白金打造，表面半鋪閃爍鑽石，高貴得來不誇張。除了項鍊，同系列還有手鐲和戒指，讓配戴者舉手投足間也散發優雅氣息。

若她喜歡更具線條感的配飾，有Tiffany T系列，向品牌標誌性圖案致敬，寓意愛的無限可能。T系列的18K方形戒指線條俐落，玫瑰金材質隨性典雅。

想要獨特一點，有T Wire玫瑰金鑲鑽石及珍珠母貝戒指，集合三大元素，精緻高貴，綴飾在手上，讓她如寶石般閃耀。

戒指不夠搶眼？還有T系列的Smile18K 玫瑰金鑲鑽石項鍊。項鍊把T字變奏成微笑般的曲線，線條簡約，帶點玩味同時不失大方感覺，綴以鑽石更添知性優雅氣質。

查詢／購買：Tiffany & Co.