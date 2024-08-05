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05/08/2024

七夕為另一半送上珍貴的珠寶、腕錶！BVLGARI Divas’Dream 特別款頸鍊、如夜空般的JLC翻轉系列計時腕錶

#積家 #七夕 #珠寶 #BVLGARI Divas’Dream #BVLGARI Octo Roma #腕錶 #七夕禮物 #JLC翻轉系列 #Jewelry
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Text: Henry SIU

　　今夕是何年？原來數一數2024已經過了一大半，撫心自問今年有為另一半準備過甚麼小心思、小驚喜嗎？還沒有的話，不妨趁著七夕這個難得時間，為對方送上一份驚喜禮物吧！今夕是何年？原來數一數2024已經過了一大半，撫心自問今年有為另一半準備過甚麼小心思、小驚喜嗎？還沒有的話，不妨趁著七夕這個難得時間，為對方送上一份驚喜禮物吧！

 

Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Chronograph計時腕表

 

 

　　積家的Reverso一直是品牌引以為傲的腕表系列，最近品牌為這個系列帶來了新成員，正是這枚精緻的Reverso Tribute Chronograph鏤空計時腕表。

 

　　這枚新品以天馬行空的創想和非凡技藝詮釋愛的雙面奧義，Art Deco裝飾藝術風格精髓，運用獨特翻轉設計詮釋一體兩面的玄妙，將千頭萬緒凝聚於方寸之間。積家Reverso Tribute Chronograph計時腕表糅合複雜功能與現代美學，黑色表盤微光瑩亮，如同閃耀點點繁星的深邃夜空。翻轉另一面，鏤空表盤讓精密的計時機械裝置一覽無遺。積家860型手動上鏈一體式計時機芯為兩套指針提供動力，52小時動力儲存兼顧逆跳計時與雙重時間顯示，猶如始終不渝的至深愛情，跨越時間與空間的界限歷久彌堅。不得不提的是，品牌這次更攜手其全球代言人易烊千璽演繹全新七夕主題短片，確見心思。

 

 

查詢：Jaeger-LeCoultre

 

BVLGARI Divas’ Dream 系列頸鏈、Octo Roma 腕錶

 

　　七夕之期將至，BVLGARI 發佈其全新宣傳企劃「The Moment of Eternity 此刻示愛」，品牌標誌性絲帶在澄粉色調的晨曦中勾勒出心形圖案，讚頌告白的無畏勇氣，並以匠心之作伴隨愛侶盡訴心聲，訴說珍貴誓言，將刹那悸動定格為永恒。

 

 

　　VLGARI Divas’Dream 系列推出了七夕情人節特別款頸鏈，晶瑩溫潤的母貝寓意純潔無暇的真摯愛意，鑽石與粉紅色藍寶石璀璨耀眼，為相伴時光增添令人心醉的浪漫氣息。疊戴 Divas’ Dream 系列頸鏈，深邃紅玉髓點綴頸間，輝映永不熄滅的愛情花火，勾勒愛侶間的濃情蜜意。

 

 

　　BVLGARI Octo Roma 系列腕錶則以八角造型展現堅定態度，LVCEA 系列腕錶映襯矢志不渝的珍貴諾言，讓轉動的指針於浩瀚宇宙中見證愛情，細數彌足珍貴的動人時光。

 

 

查詢：BVLGARI

 

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