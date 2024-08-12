Chanel新作9月限量發售！繼Jennie率先佩戴Première Sound腕錶後，PREMIÈRE 手鐲腕錶、腰鍊錶為造型再添時尚感

月前，人間香奈兒Jennie身穿透視小黑裙出席首爾Chanel Coco Crush 的期間限定店活動時，佩戴了一條結合耳機、腕錶的項鍊，那是Chanel Première Sound Watch，由Chanel 腕錶創意工作室總監 Arnaud Chastaingt 設計。毫無疑問，這件單品瞬間成話題之作，就連鄭秀文Sammi在早前的《You & Mi》世界巡迴演唱會彩排中都戴上了它，為型格的造型再添一絲時尚感。

回顧Chanel的腕錶史，PREMIÈRE 腕錶一直是品牌的經典，由Chanel前藝術監Jacques Helleu 於1987年推出，是一款專為女性而設的腕錶。腕錶採用八角形錶盤與切面玻璃的設計，將N°5香水的幾何融入其中，而錶帶的設計便是向經典的菱格紋包致敬，採用菱格紋包的皮革穿鍊交織錶帶，讓這份優雅從肩上的手袋延伸至腕上的手錶。

除了注入時尚玩味的Chanel Première Sound Watch，CHANEL 腕錶創意工作室於今年釋出兩款全新限量版作品即將於9月發售，分別是PREMIÈRE 手鐲腕錶和 PREMIÈRE 腰鍊錶。PREMIÈRE 手鐲腕錶以寬版鍊條搭配皮革穿鍊，Bracelet的設計為優雅天上一絲厚度。鍊條採用18K黃金鍍精鋼，配以18K黃金鍍精鋼三層摺疊式錶扣，錶背印有“LIMITED EDITION”字樣搭載高精準度石英機芯，30米防水。

PREMIÈRE 腰鍊錶則如Chanel Première Sound Watch般，跳脫腕錶只佩戴在手腕的印象，將腕錶與腰鍊結合，在讀詩之際，添上一份時尚感。腕錶同樣採用18K黃金鍍精鋼鍊條搭配黑色皮革穿鍊帶及彈簧鉤扣，還配以黑色皮革絨球墜飾，錶殼側邊搭配“LIMITED EDITION”字樣，搭載高精準度石英機芯，30米防水。

兩款新作均延續PREMIÈRE 腕錶大膽創新的精神，賦予全新的佩戴方式，同時又在設計上保留了經典的元素，讓PREMIÈRE的故事繼續書寫下去。

查詢：Chanel