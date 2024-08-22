Watch & Jewelry
Watch Jewelry Red Carpet Starlight

22/08/2024

周大福聯乘故宮博物院推黃金珠寶系列！以糅合龍騰花蝶元素的足金吊墜手鐲，向傳統中華文化致敬

#中華文化 #足金珠寶 #龍騰 #花蝶 #足金吊墜 #足金手鐲 #首飾 #高級珠寶 #Jewelry #故宮博物院 #周大福 #珠寶 #黃金
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　珠寶的價值，除了產地材質，也包含了背後的設計故事、工匠手藝。從原料、打磨到拋光，當這枚小小的首飾戴到手上時，便是文化承傳的戴體。

 

 

　　近日，周大福珠寶和中國故宮博物院合作，推出全新黃金故宮珠寶系列，融合傳統工藝和現代美學，在致敬悠久歷史的同時，弘揚中華傳統文化之美。

 

 

　　系列以故官博物院的展藏為設靈感，當中999足金鑲天然鑽石的「龍騰鼓躍」吊墜，外層為金鑲玉圓環，內部則是一個可旋轉的圓環，兩側分別鐫刻騰雲駕霧的龍，以及雙龍戲珠的圖案。吊墜採用中國傳統黃金工藝黃金花絲工藝、粒狀鑲嵌工藝製作，鑲嵌綠玉、鑽石和孔雀石等多種珍貴寶石，寓意吉祥如意。

 

「龍騰鼓躍」吊墜

 

　　以同一名字取名的黃金手鐲，配有可調節的旋轉繩環，上方鑲嵌了青金石、孔雀石和南紅瑪瑙，寶石對比黃金的光澤。手鐲邊緣採用多種黃金工藝技法，飾上圓形鼓釘，而內襯則有精緻的花絲鑲嵌，融合文化、工藝與創新。

 

「龍騰鼓躍」手鐲

 

　　同樣來自故宮系列的，還有「玲瓏花蝶」黃金吊墜。吊墜靈感源自故宮珍藏的海棠蛺蝶圖畫作，以三層獨特設計組成。外層以拋光金邊搭配網狀黃金花絲工藝、中層用上珠飾邊緣、兩側各鑲嵌兩顆珍珠，內層則利用花絲漩渦圖案為中心，邊緣位置飾以綠色琺瑯和兩顆圓形鑽石，最後在吊墜中心位置鑲嵌紅碧璽和珍珠，象徵和諧、吉祥、健康與長壽，別具氣派。

 

「玲瓏花蝶」黃金吊墜

 

　　系列現時已於周大福上架，有興趣的話不妨到門店看看，或許會是不錯的送禮選擇。

 

查詢／購買：周大福

 

《說說心理話》【奧運劍擊熱】大師兄張小倫親身分享！贏在起跑線=壓力？如何培育子女有卓越成就？► 即睇

我要回應
You May Also Like
#中華文化 #足金珠寶 #龍騰 #花蝶 #足金吊墜 #足金手鐲 #首飾 #高級珠寶 #Jewelry #故宮博物院 #周大福 #珠寶 #黃金
More on Watch & Jewelry

Watch & Jewelry Columnists
More
Luxury Watch Trends for 2024

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk