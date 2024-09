Pharrell Williams聯乘Tiffany & Co.新作！推18K黃金珍珠「三叉戟」系列珠寶，集溫柔與剛強氣息於一身

近日Pharrell Williams再與品牌合作,為Titan系列加入以淡水珍珠為主角的新成員。回顧Tiffany & Co.的典藏,不乏珍珠的身影,美國已故總統林肯在1862年總統就職宴會上,就前贈予妻子Mary Todd Lincoln的珍珠首飾套裝,還有鑲嵌珍貴海水珍珠的Jean Schlumberger by Tiffany Bird on a Pearl系列。這次在Titan系列中,Pharrell Williams便以型格俐落的三叉戟設計為基礎,加入淡水珍珠,添上一絲溫柔氣息。

You May Also Like