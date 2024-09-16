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16/09/2024

Pharrell Williams聯乘Tiffany & Co.新作！推18K黃金珍珠「三叉戟」系列珠寶，集溫柔與剛強氣息於一身

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　自成為了Louis Vuitton的男裝創意總監，Pharrell Williams在時尚界的影響力自然是舉足輕重，就算是LV以外，任何商品只要冠上了Pharrell Williams的名字，也會登上當季的熱搜。

 

 

　　Pharrell Williams於今年5月聯乘Tiffany & Co.，推出Tiffany Titan by Pharrell Williams系列，創作靈感來自希臘海神「亞特蘭提斯之王」波塞頓的三叉戟，呼應Pharrell Williams小時候所居住的同名社區「亞特蘭提斯」。

 

 

　　近日Pharrell Williams再與品牌合作，為Titan系列加入以淡水珍珠為主角的新成員。回顧Tiffany & Co.的典藏，不乏珍珠的身影，美國已故總統林肯在1862年總統就職宴會上，就前贈予妻子Mary Todd Lincoln的珍珠首飾套裝，還有鑲嵌珍貴海水珍珠的Jean Schlumberger by Tiffany Bird on a Pearl系列。這次在Titan系列中，Pharrell Williams便以型格俐落的三叉戟設計為基礎，加入淡水珍珠，添上一絲溫柔氣息。

 

 

 

　　Titan系列的新作品糅合鑲鑽三叉戟和逾11毫米的珍珠，以獨特造型推出項鏈、手鐲、戒指和耳環等珠寶。當中最注目的，莫過於以18K黃金尖刺相隔珍珠的項鏈和手鏈，三叉戟鎖扣位置飾上了密鑲鑽石，搶眼獨特，散發獨特的大膽美學。

 

Tiffany Titan by Pharrell Williams 18K 黃金鑲鑽石珍珠項鏈

 

Tiffany Titan by Pharrell Williams 18K 黃金鑲鑽石珍珠鏈墜

 

Tiffany Titan by Pharrell Williams 18K 黃金鑲鑽石珍珠手鏈

 

　　對指環情有獨鍾的話，不能錯過這枚三叉戟珍珠戒指，以18K金製成的角形矛狀圖案，飾在珍珠上下方，獨特之處在於反向鑲嵌的鑽石，配合不同角度折射的光線，看著更閃耀璀璨，舉手投足也散發知性俐落美。

 

Tiffany Titan by Pharrell Williams 18K 黃金鑲鑽石珍珠三環戒指

 

Tiffany Titan by Pharrell Williams 18K 黃金鑲鑽石垂墜式珍珠耳環

 

查詢／購買：Tiffany & Co.

 

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