以珠寶糅合中西文化！專訪高級珠寶設計師Chantel Shafie：「珠寶不只是裝飾品，它應該成為你的一部分」

還記得手上那枚指環，或是項間的吊墜，是如何來到你的首飾盒嗎？常說，珠寶不僅是裝飾品，更是情感和記憶的載體。而珠寶設計師，為你編寫故事的藝術家。

「每一枚珠寶，從一開始就應該盛載獨有的意義和情感。」對來自英國、在香港紮根多年的獨立珠寶設計師Chantel Shafie來說，每當設計一枚珠寶，自己就像走進了某人的故事中，見證著他人生最重要的時刻。

擁有英裔波斯人血統的Chantel於英國成長，二十多年前隨丈夫來到香港工作，從事高級訂製珠寶和婚紗首飾設計。在2020年推出以復古22K純金幣鑲嵌於鑽石徽章上的標誌性Medallion系列和其後推出的十二生肖動物硬幣系列後，Chantel的作品開始在市場上嶄露鋒芒。今年，她正式創立同名品牌Chantel Shafie Jewellery，為自己的故事，寫下新的編章。

人與人之間的連繫，是Chantel的創作起點。「還記得當年有一位客人，她帶著一枚屬於已故祖母的硬幣來找我，希望我能以此製作一枚珠寶，讓她能夠時刻記掛祖母。」一枚少少的金幣，雖輕於鴻毛，卻有著重於泰山的意義。後來，世界各地的人也帶著不同的硬幣找到Chantel，「我意識到這些硬幣能夠讓人們感到心安踏實，提醒他們與家人之間的聯繫。」

自開始利用硬幣創作，Chantel開始物色不同地方的紀念金幣。在香港生活的她，一次機會下發現香港獨有的十二生肖金幣，「這些金幣都是以22k金製作，背面鐫刻了年份和香港的天際線，十分獨特。」Chantel沒有多想，很快便買下了市面上接近所有的生肖金幣進行創作，「這些金幣讓人感受到與香港的聯繫，尤其是在疫情的時候。」

Chantel邊說邊輕撫桌上的頸鏈，細看之下，發現原來她手上的三枚金幣，就是她的故事。「我丈夫是蛇年出生的，而這枚伊朗金幣來自我出年的那一年；另外這枚是2015年的肖羊金幣，代表我女兒。」一條頸鏈所盛載的，也許比千言萬語來得更有意義。

及後，Chantel開始研究中國傳統文化，期望在將其融入珠寶設計中。今年，在品牌成立之際，其首個The Eternal Dragon系列亦同時面世，從項鏈、徽章項鏈、手鏈到雙面圖章戒指，結合中西文化，「始於來自世界各地的客人可能不知道甚麼是十二生肖，但我希望透過這個系列，能夠讓他們感受到珠寶的情感聯繫。」

錢幣雖然看似簡單，但從構思、設計至製作過程，Chantel均下了不少苦功。為此，她更請來了風水師及龍雕師，在專業指導下，設計每一個元素。「如果有人佩戴這件作品作為護身符，它當中的寓意必須要絕對正確。」圓形的金幣代表天，中間的方洞代表地，據說能帶來和諧和美滿的生活；而祥雲代表好運和靈性成長，神龍則象徵成功。

「因為我希望創造一些擁有幸運元素作品，為大家帶來正能量。」Chantel選用了共六種寶石製作錢幣，包括可平衡情緒及守護的白色珍珠貝母、以扎根接地及力量見稱的縞瑪瑙、象徵和諧及繁榮的翡翠、代表活力及穩定的紅碧玉、令人聯想到保護和溝通的綠松石，以及象徵智慧及靈性成長的青金石。在西方幸運石上綴飾中華元素，貫徹了Chantel中西合璧的理念。

「珠寶不只是裝飾品，它應該成為你的一部分。」

不同寶石和材料，均賦予每件珠寶獨特的魅力，但正如Chantel所言，這些作品不只是裝飾品，更象徵傳承和回憶。不論是古董硬幣，還是現代設計，每件珠寶都在講述一個故事，只屬於你的故事。

Chantel Shafie Jewellery

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