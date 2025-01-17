Watch & Jewelry
Watch Jewelry Red Carpet Starlight

17/01/2025

黃金與紅寶石的火花：Chanel Coco Crush系列新作！跟Jennie學疊戴式風格，襯出百搭造型

#黃金 #高級珠寶 #珠寶 #Celebrity Style #COCO CRUSH #Jewelry #紅寶石 #Jennie #Chanel
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu Photo: Chanel Fine Jewelry

　　經典菱格紋、閃爍的金銀外衣，自2015年面世後，Coco Crush彷彿成了Chanel的珠寶的代名詞。

 

 

　　「紅色是生命的色彩，我深愛紅色。」對Coco Chanel來說，除了菱格紋，色彩同樣重要。鮮紅、黑色和米色是她的創作基礎，而向來以獨家Beige米色金登場的Coco Crush系列，今季將飾上炫麗的紅寶石，為這個經典系列，寫下新的篇章。

 

 

　　新登場的款式同樣由品牌大使Jennie演繹，把CO分別放在吊墜和手鍊，拼出COCO字樣，經典細節與鮮紅寶石擦出視覺火花，造型變化多端，加上輕盈質感，能以之隨意疊戴不同的配飾，不受單一風格束縛，這亦正是Coco Crush系列讓人著迷之處。

 

COCO necklace

Quilted motif, 18K BEIGE GOLD, ruby

$54,300

 

COCO bracelet

Quilted motif, 18K BEIGE GOLD, ruby

$19,200

 

　　除了紅寶石系列，Coco Crush本季也迎來了新鑽石密鑲設計，全新密鑲技術的使鑽石看似自然地散落在黃金表面，實則是工匠塑造出來的視覺效果。從不同尺寸的戒指、耳環到手鐲，均散發獨有的幾何美感，可甜可鹽的風格，作為情侶對飾是不錯的選擇。

 

COCO CRUSH ring

Large version, quilted motif, 18K BEIGE GOLD, diamonds

$98,200

 

COCO CRUSH ring

Small version, quilted motif, 18K white gold, diamonds

$45,900

 

COCO CRUSH ring

Small version, quilted motif, 18K yellow gold, diamonds

$124,500

 

COCO earrings

Quilted motif, 18K BEIGE GOLD and white gold, diamonds

Price TBA

 

COCO single earrings

Quilted motif, 18K white gold, diamonds

$21,800

 

COCO CRUSH bracelet

Quilted motif, 18K white gold, diamonds

Price TBA

 

COCO CRUSH bracelet

Quilted motif, 18K BEIGE GOLD

Price TBA

 

查詢／購買：Chanel

 

【你點睇？】內地男星王星被誘騙至泰國後失聯，最終獲救回國，事件會否影響你到泰國旅遊的信心？► 立即投票

我要回應
You May Also Like
#黃金 #高級珠寶 #珠寶 #Celebrity Style #COCO CRUSH #Jewelry #紅寶石 #Jennie #Chanel
More on Watch & Jewelry

版主留言

Watch & Jewelry Columnists
More
放大顯示
精選影片
Jazz Up Your New Year

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk