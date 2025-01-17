黃金與紅寶石的火花：Chanel Coco Crush系列新作！跟Jennie學疊戴式風格，襯出百搭造型

經典菱格紋、閃爍的金銀外衣，自2015年面世後，Coco Crush彷彿成了Chanel的珠寶的代名詞。

「紅色是生命的色彩，我深愛紅色。」對Coco Chanel來說，除了菱格紋，色彩同樣重要。鮮紅、黑色和米色是她的創作基礎，而向來以獨家Beige米色金登場的Coco Crush系列，今季將飾上炫麗的紅寶石，為這個經典系列，寫下新的篇章。

新登場的款式同樣由品牌大使Jennie演繹，把C、O分別放在吊墜和手鍊，拼出COCO字樣，經典細節與鮮紅寶石擦出視覺火花，造型變化多端，加上輕盈質感，能以之隨意疊戴不同的配飾，不受單一風格束縛，這亦正是Coco Crush系列讓人著迷之處。

除了紅寶石系列，Coco Crush本季也迎來了新鑽石密鑲設計，全新密鑲技術的使鑽石看似自然地散落在黃金表面，實則是工匠塑造出來的視覺效果。從不同尺寸的戒指、耳環到手鐲，均散發獨有的幾何美感，可甜可鹽的風格，作為情侶對飾是不錯的選擇。

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