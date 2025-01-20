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20/01/2025

蜿蜒腕上的流光蛇影：來自積家、江詩丹頓、BREITLING、BVLGARI等的蛇年限量版腕錶，送龍迎蛇！

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Text: Benni Ho Photo: 官方圖片

　　在腕錶設計的世界中，蛇的形象象徵著智慧、重生和神秘。隨著蛇年即將來臨，各大腕錶品牌紛紛推出以蛇為主題的精美腕錶，運用寶石和金屬的精緻工藝，創造出引人入勝的藝術作品；這些腕錶不僅是時間的象徵，更承載著豐富的文化意義。無論是以蛇的圖案點綴錶盤或底蓋，還是以蛇的形態作為鏈帶，這些作品皆展現出蛇所象徵的重生與智慧。

 

BREITLING Avenger B01計時碼錶44赤蛇限量版

 

 

　　百年靈BREITLING推出全新Avenger B01計時碼錶44赤蛇限量版，以張揚而犀利的眼鏡蛇元素和醒目的大膽配色，展現出充滿魄力的蛇年主題。這款腕錶以眼鏡蛇為主要設計靈感，象徵著迅速、精準和敏捷的特質。

 

 

　　Avenger B01計時碼錶44赤蛇限量版擁有不鏽鋼材質的44mm錶殼，錶盤採用BREITLING標誌性的醒目黃色，3、6、9點位置的黑色計時小錶盤搭配Black Rehaut唱片紋理，其中9時位置的小秒盤上勾勒出一條鮮紅色線條的眼鏡蛇，展現強大與無畏的姿態。腕錶搭載COSC認證的B01自動上鍊機芯，限量200枚。

 

 

下一頁：積家、江詩丹頓蛇年腕錶

 

 

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