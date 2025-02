LVMH Watch Week 2025焦點新作！Tiffany & Co.石上鳥鑲鑽陀飛輪、Louis Vuitton獨特視窗設計、Bvlgari靈蛇現身

作為本屆首度亮相的品牌,Tiffany & Co.這次帶來了Jean Schlumberger 高級珠寶系列「Bird On A Rock」腕錶系列新作Bird on a Flying Tourbillon飛行陀飛輪腕錶,向傳奇設計師致敬。腕錶靈感源於標誌性的Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥胸針。

#1 Tiffany & Co. Bird on a Flying Tourbillon