Watches and Wonders 2025 卡地亞矚目之作！Cartier Privé致敬經典跳時腕錶、華麗立體美洲豹、Tank Louis Cartier尺寸升級

藝術月才剛過去，接踵而來就是2025年的錶界盛事——鐘錶與奇蹟Watches & Wonders（W&W）。錶展一如以往於日內瓦揭幕，即使未能親身到場欣賞名錶，看著各大品牌釋出的最新款式預覽，同樣能望梅止渴。當中，讓不少女生情有獨鍾的卡地亞Cartier，今年就帶來數枚華麗新作！

Tank Louis Cartier 尺寸升級！

作為品牌的傳奇款式，Tank有著無窮的變奏設計。誕生於1922年的Tank Louis Cartier，衍生自原版Tank Normale腕錶，由Louis Cartier設計，把錶殼拉伸延長，錶耳顯得更纖細精緻，締造柔和俐落感兼備的美學風格。

今年，卡地亞以Tank Louis Cartier腕錶的設計為本，全新推出大型款，向經典致敬。腕錶搭載新一代卡地亞工作坊精製自動上鍊機械機芯「1899 MC型機芯」，錶冠位置鑲嵌凸圓形藍寶石，配搭經典藍鋼劍形指針和半啞光灰色鱷魚皮錶帶，備有玫瑰金款和黃金款，售價$113,000。

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