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03/04/2025

Watches and Wonders 2025獨立品牌領軍人物！H. Moser & Cie. 新作：經典Endeavour系列的變奏曲

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Text: Benni Ho

 

　　提起瑞士Schaffhausen，除了著名景點萊茵瀑布外，當然不得不提座落於瀑布旁的H. Moser & Cie.製錶工坊，而作為Watches & Wonders錶展中的獨立品牌領軍人物，今年的新作可謂掀起一場震撼著高級製錶界的色彩風暴！

 


 搭載HMC 904手動上鍊機芯的勇創者三問報時陀飛輪概念腕錶，相中款式以綠松石與珊瑚製作錶盤，5N紅金錶殼，限量生產僅1枚。

 

　　率先登場是以勇創者（Endeavour）殼形推出的Pop Collection，品牌將緬甸玉與粉红蛋白石、檸檬綠玉髓與青金石、綠松石與珊瑚等6種珍稀寶石化為純粹的色彩載體，並涵蓋了H. Moser & Cie.三款標誌性的頂級機械機芯，一口氣創作出12款色彩奪目的作品，徹底解構傳統寶石鑲嵌的既定框架。「我們不是在展示寶石，而是在釋放色彩的靈魂。」品牌CEO Edouard Meylan的這句話，精準概括Pop Collection的核心精神。

 


  搭載HMC 202自動機芯的勇創者小秒針概念腕錶，相中款式以緬甸玉與粉红蛋白石製作錶盤，不鏽鋼錶殼，限量生產28枚。

 

　　Pop Collection的每枚腕錶皆以整塊寶石雕刻成為錶盤，也一如H. Moser & Cie.推崇的極簡主義，所有錶盤皆摒棄品牌標誌與小時刻度，讓寶石的天然紋理成為唯一的視覺語言。

 


 搭載HMC 805自動機芯的勇創者陀飛輪概念腕錶，相中款式以檸檬綠玉髓與青金石製作錶盤，不鏽鋼錶殼，限量生產僅8枚。

 

　　如同所有珍稀藝術品，Pop Collection以極限量方式發行——直徑38毫米的勇創者小秒針概念腕錶（Endeavour Small Seconds Concept）每款配色僅生產28枚；直徑40毫米、搭載陀飛輪的勇創者進階款（Endeavour Tourbillon Concept）每色更只有8枚的稀有配額；至於直徑同樣是40毫米的勇創者三問報時陀飛輪概念腕錶（Endeavour Minute Repeater Tourbillon Concept）則每色全球僅有一枚。Pop Collection 12款作品的錶底皆刻有獨立編號，透過藍寶石水晶底蓋，可一覽機芯複雜的結構與細膩的傳統打磨工藝，展現品牌對細節的極致追求。

 


 （左起）勇創者大三針紫色琺瑯概念腕錶與勇創者綠松石琺瑯陀飛輪概念腕錶的錶徑同樣為40毫米，兩者的錶殼分別以不鏽及5N紅金製造

 

下一頁：施展迷人的煙燻琺瑯魔法

 

 

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