W&W2025後記：獨立製錶三傑全解析！CYRUS藍寶石陀飛輪、Armin Strom鈦金屬鏤空、Chronoswiss逆跳秒針

Watches & Wonders 2025錶展曲終人散，各大傳統主流品牌的新作相信各位都耳熟能詳。誠然，Watches & Wonders的獨立品牌的影響力也不容忽視，皆因他們擁有比傳統品牌有著更大的創作彈性，正如CYRUS Genève、Armin Strom與Chronoswiss三個獨立品牌，不約而同地選擇了「材質革命」作為創作核心——CYRUS的藍寶石通透性、Armin Strom的鈦金屬輕量化、Chronoswiss的全鈦整合技術，皆在挑戰傳統製錶的界限。

CYRUS Genève ： 征服時空的幾何詩篇

來自日內瓦的CYRUS Genève今年以「征服創新界限」為宣言，在Watches & Wonders 2025錶展上帶來兩款極具突破性的時計傑作。

首先介紹的Dominion GMT以42毫米的獨特圓形錶殼重新定義雙時區顯示的藝術性，提供玫瑰金與鈦金屬兩種限量版本。限量25枚的玫瑰金款將5N玫瑰金錶殼與鈦金屬錶耳巧妙結合，而限量28枚的全鈦金屬款則展現出更為前衛的科技質感。這款腕錶最引人注目的莫過於其立體錶盤結構，透過棕櫚樹造型的鏤空橋板，將CYR708自動上鍊機芯的278枚零件化為視覺饗宴。當地時間由中央鏤空指針指示，而24小時制的第二時區則以逆跳指針顯示，兩者之間的互動猶如一場精密的機械芭蕾。錶盤上的每個元素都經過精心設計，包括帶有Super-LumiNova®夜光塗層的阿拉伯數字和時標，確保在任何光線下都能清晰讀時。

接著介紹的Klepcys Vertical Tourbillon Sapphire Blue腕錶，則是CYRUS Genève對複雜功能的全新詮釋。這款限量僅8枚的腕錶採用枕形藍寶石水晶錶殼，通透的設計讓佩戴者能360度欣賞品牌自製CYR625手動上鍊機芯的精妙結構。最令人驚嘆的是其垂直陀飛輪裝置，將傳統水平放置的陀飛輪旋轉90度，確保無論腕錶處於何種位置都能保持最佳精準度。電藍色PVD塗層的時針與分針在白色漆面錶盤上格外醒目，而12點位置的球體動力儲存顯示更添趣味性。這款腕錶的製作難度極高，光是藍寶石水晶錶殼就需要超過150個小時的精密加工，展現品牌對極致工藝的堅持。

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