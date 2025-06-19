當百年工藝遇上新派設計：周大福聯乘潮牌CLOT，重新定義中國傳統工藝之美

一枚精緻珠寶所承載的，是從古至今、永垂不朽的歷史工藝；那麼，當百年傳統工藝遇上新派潮流設計，又會帶來怎樣的新衝擊呢？從周大福與CLOT的最新聯乘系列中，也許會找到答案。

這個全新的珠寶聯乘系列，以「破」為主題，糅合中華文化精髓與當代潮流美學，設計師運用對立元素——古樸與現代、精緻與粗糲、傳統與叛逆，在「傳承」與「突破」中找到平衡點，重新定義了中國傳統之美。

系列核心設計圍繞象徵財富與好運的銅錢，以及由CLOT的標誌性Logo演變而成的路路通元素，透過特殊的金屬表面處理工藝，塑造出如古幣鑄造般的獨特紋理和質感，褪去老氣的感覺，換來「破舊立新」的時尚美感。

從頸鏈到手鐲，珠寶運用翡翠、足金、18K金、玉髓等多種材質的珠子，像是以990黃金鑄幣配搭天然翡翠的青韻凝珠手鏈、或是同以990黃金鑄幣配紅黑玉髓的赤玄凝玉頸鏈，疊戴即能營造街頭時尚風，單戴亦能點綴日常穿搭，穿出知性典雅氣質！

有興趣入手的話，要留意這個限量系列只於指定店舖有售，包括：周大福中環萬年大廈、尖沙咀iSQUARE門店，以及JUICE銅鑼灣、尖沙咀K11 Art Mall與K11 Musea店鋪。

查詢：周大福

周大福中環萬年大廈店

地址：中環皇后大道42-46號（港鐵中環站D2出口）

電話：2524 3374

周大福尖沙咀iSQUARE國際廣場店

地址：尖沙咀彌敦道63號G02 及 UG02舖

電話：2312 0118

JUICE 銅鑼灣店

地址：銅鑼灣記利佐治街9-11號名店坊地下A舖

電話：2881 0173

JUICE K11 Art Mall 店

地址：尖沙咀河內道18號 K11 Art Mall 2／F 202號鋪

電話：2756 8711

JUICE K11 MUSEA 店

尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA 地下G29號鋪

電話：2756 8711