Taylor Swift 訂婚了！近看巨型鑽戒細節：Old Mine Cut 復古風正式回歸？

要說今天在社交媒體洗版的全球最大消息，絕對是 Taylor Swift 與 NFL 球星 Travis Kelce 正式訂婚！在 Taylor 的 Instagram 求婚照片中，可見二人情深對望並宣布：「你們的英文老師和體育老師要結婚了」，Swifties 們紛紛湧至恭賀偶像，當中最讓人屏息的，就是 Taylor 手上的巨型訂婚戒指！

據悉 Taylor 的訂婚戒指來自紐約珠寶品牌 Artifex Fine Jewelry，由 Kindred Lubeck 設計，鑽石重量估計在7至12卡之間，使用18世紀流行的 Old Mine Brilliant Cut 切割方式，擁有不對稱的墊形輪廓與厚重刻面，散發出懷舊光芒，細看可見鑲嵌於 18K 黃金戒圈中，展現古董戒指的精緻工藝。

Kindred Lubeck 這個名字過往也許來得陌生，出身金匠家庭的她，最初主要創作銀飾，後來轉向黃金，她不時在社交媒體上分享作品，吸引大量訂製戒指的客戶。2024年，她搬到紐約市創立自己的品牌 Artifex Fine Jewelry，作品以手工雕刻聞名，在 TikTok 上坐擁超過26萬粉絲，創作過程的短片點閱率更常常破千萬！

在 Artifex Fine Jewelry 的網站上可見有不少出自 Kindred 手的成品出售，戒指價格從約港幣 $34,000 左右起跳，最貴的一枚5卡舊礦香檳鑽戒高達港幣 $300,000 元；至於 Taylor 手上的訂製鑽戒，有專家估計價值港幣 $1,560 萬元，是 Kindred 迄今最具代表性的作品。

值得一提的是，Taylor 訂婚一事除了在社交媒體掀起熱潮，甚至對金融市場也產生了影響。她在 Instagram 上公開訂婚照後，美國珠寶零售商Signet Jewelers 的股價短暫上漲約 2%。這波漲幅被認為是受到 Taylor Swift 強大影響力的帶動，相信接下來採用 Old Mine Cut 復古鑽石與黃金戒圈的設計，將會主導市場吧！