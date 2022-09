愛彼於M+ Pavilion舉辦「50 Years of Royal Oak」，慶祝皇家橡樹系列腕錶誕生50週年！

感觀體驗過後,最後一個環節又怎能不看看實物呢?展區《Royal Oak 皇家橡樹系列的心臟》(The Heart of the Royal Oak)以1875年瑞士汝拉山谷的製錶廠為靈感,重現Royal Oak的一系列腕錶,包括四枚難得一見、於1972年面世的原創型號5402古董 Royal Oak 皇家橡樹腕錶,以及2022年向此致敬的新款,以慶祝此系列50週年。同場還有一些從藏家處借來的經典腕錶款式,以及舊日廣告、手稿、歷史檔案等,讓你回顧愛彼50年的歷史時刻。

一枚腕錶除了外形讓人留下印象以外,一個好的機芯也是靈魂所在。看過《聽風的琴》,下一個展區便是以機芯為靈感的《Royal Oak 皇家橡樹系列之聲》(The Sound of the Royal Oak)。這個展區中央設有幾個大型旋轉齒輪裝飾,配以由其觸發傳奇自動上鏈機芯所發出的滴答聲響,讓你步入為「Jumbo」39毫米型號提供動力的原創2121機芯的內部,齒輪旁設有12枝照明桿,觀者可隨之互動,輕輕觸碰,便會發出不同聲響,與機芯滴答聲交錯。