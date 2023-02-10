【2023情人節禮物提案】為摯愛送上Cartier時尚實用兼備的情人節禮物

2023年的Pantone年度代表顏色是Viva Magenta（萬歲洋紅），是充滿熱情和洋溢力量的顏色。適逢情人節，除了精心打扮外，當然少不了戴上Cartier紅色系的單品，以時髦姿態艷壓全場。

各位未必能夠親身到Cartier門市為摯愛挑選禮物。貼心的Cartier推出「試戴」服務，讀者只需點擊以下產品圖片，即可360° 全方位轉動及放大產品，多角度欣賞產品的設計細節。透過Chrome、Edge、Safari 等手機瀏覽器開啟嶄新 AR 實境，即時把產品「試上手」，效果逼真。



還可以透過Cartier的網購服務，隨時隨地為摯愛挑選禮物，更可用WhatsApp及Live Chat服務聯絡銷售顧問，了解更多產品詳情。客人可選擇親身到專門店自行領取，或者享用即日免費送貨服務品牌，並可享30天免費退換，讓大家買得更安心。

1. LOVE項鏈（按此了解及購買）

LOVE系列象徵永恆的愛情，當然是情人節首選禮物。LOVE 項鏈由兩片半圓形組成的螺絲釘飾，加上 18K 玫瑰金與鑽石，並採用兩環相扣的設計，代表二人之間緊密連繫的情感，別具意義。

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2. Juste un Clou手鐲（按此了解及購買）

Juste un Clou手鐲以螺絲釘為靈感，設計大膽破格。這款手鐲把螺絲釘纏繞於手腕間，螺絲釘的兩端均匠心地配上明亮式切割圓鑽，風格鮮明。





3. LOVE單鑽戒指（按此了解及購買）

這款戒指除了鑲上主鑽之外，在指環上亦緊密地鑲上多顆美鑽，再配襯螺絲釘標誌元素，令手指更為纖長。





4. Ballon Bleu de Cartier 腕錶（按此了解及購買）

假如你另一半走簡約或優雅路線，不妨以Ballon Bleu de Cartier 腕錶作為情人節禮物。酒紅色的鱷魚皮錶帶配上玫瑰金錶殼，隱約流露復古風格，無論是Smart Casual或者上班都能夠配搭得宜。腕錶鑲嵌上 47 顆明亮式切割圓鑽，同時為腕錶增添溫柔風格。除此之外，錶冠的位置細緻地配上一顆凸圓形藍寶，與寶藍色指針相映成趣，使這隻腕錶又更eye catching了！

5. LOVE圖案袖扣（按此了解及購買）

這款袖扣有別於其他品牌的袖扣，今次採用了黃金和珊瑚，而且圖案「LOVE」設計突出，令整體造型增添多一份玩味。





6. Panthère de Cartier 卡片夾（按此了解及購買）

如果你另一半喜歡實用的禮物，亦可以從日常生活中的用品入手。Panthère de Cartier 卡片夾採用櫻桃紅色的小牛皮，配上經典的美洲豹元素，卡片夾備有3個卡位，既時尚又實用。

除了在網上可以欣賞到Cartier的產品細節之外，客人亦可以親身到Cartier利園三期精品店，店鋪已化身成全新體驗式空間。現場更有精心佈置的場景。趁著情人節送禮佳節，不妨Cartier官網預約，相約另一半來打卡和選購禮物。