Emporio Armani全新男士春夏腕錶系列 開展一場嚮往自由的旅行

隨着各國陸續開關，香港人馬上重燃對旅行的熱情！Emporio Armani在2023春夏米蘭時裝週以旅行作為設計理念，採用選料輕盈的材質，以白色、天藍色為主調。而配飾方面則添加創新元素，在設計上加入運動色彩和風格。今個春夏，不妨與Emporio Armani遊歷各地，感受旅行的美好。

今個春夏打算潛水的朋友，不要錯過Emporio Armani新款男士潛水錶，其高質外觀兼具功能性的特色令人愛不釋手。潛水錶以黑色皮革錶帶，配上灰藍色錶盤，貫徹Emporio Armani簡單優雅風格。錶面再配上白色刻度，更令設計簡約醒目，在沉穩氣息之中帶出一點剛毅。

近年綠色錶款成為潮流，Emporio Armani在呈現新風格時，亦創造美感。Emporio Armani PAOLO 腕錶，錶盤採用深邃靜謐的綠色，配上三個計時碼表，搭配銀色鋼錶帶，呈現都市時尚優雅風格。

配飾方面，Emporio Armani今季走優雅路線。誰說只有女士才可以佩戴珍珠配飾？Emporio Armani推出男裝珍珠項鏈，採用銀色淡水珍珠作為其主要設計材料，風格優雅簡約，散發迷人高雅、溫婉典雅的氣質，配上一件簡約衛衣最好不過。

想在手腕上展現簡約風格，配上Emporio Armani 珍珠手鏈是不錯的選擇。銀色淡水珍珠手鏈，彰顯優雅溫婉氣質的同時，簡約的設計適合不同時裝風格的搭配。

如果平常喜歡幹練風格，不妨入手Emporio Armani 老鷹LOGO項鏈。設計主元素採用極具品牌標誌性的老鷹LOGO，低調優雅而不失個性表達。

Emporio Armani擅長採用皮革為配飾材料，同款手鏈使用不銹鋼材料打造品牌標誌老鷹LOGO，黑色皮革錶帶，兼具舒適的佩戴體驗和百搭的時尚選擇。

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