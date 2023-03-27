Watches and Wonders 2023：從Tank Normale到Santos-Dumont，一睹Cartier經典方形腕錶的變奏

雖然潮流會變，品牌對於腕錶的款式和技術的追求也愈來愈多，但每個讓人難忘的鐘錶品牌，都總有其經典之作。而Tank作為Cartier最為經典的系列之一，相信早已列入不少愛錶人士的收藏錶款。Andy Warhol曾對Tank有過如此評價：「I don’t wear a Tank watch to tell the time. Actually I never even wind it.」它的簡約美學、利落設計，也讓這個誕生於100年前的腕錶至今仍是一個經典。



隨著鐘錶界盛事Watches and Wonders的開幕，Cartier率先發布13個腕錶系列中，其中7個系列的精選新作，包括經典的Tank Normale、Tank Américaine，Santos-Dumont鏤空腕錶及Rotonde de Cartier鏤空懷錶，宛如珠寶首飾的Baignoire、Clash [Un] limited與La Panthère de Cartier。若鍾情方形腕錶的你，不妨看看率先釋出的7款新作中，哪款方形腕錶最得你心！



每年Cartier Privé珍藏系列都會選擇一款腕錶系列作為限量發行，繼第六篇章的Tank Chinoise 100周年紀念限量腕錶後，品牌選擇了由路易．卡地亞（Louis Cartier）於1917年設計、1919年發售的Tank Normale腕錶為第七篇章。

Cartier Privé系列Tank Normale腕錶

卡地亞070 型手動上鍊機械機芯

編號並限量發售200枚

HKD 274,000



今年的新作Tank Normale先是保留了原型腕錶的整體比例和斜面藍寶石水晶鏡面，以及藍鋼指針和凸圓形上鍊錶冠的經典元素；在簡約經典美學的基礎上，除了時分的款式，腕錶還推出了鏤空款式，並搭載最具特色的24小時顯示複雜功能，由同樣鏤空的太陽和新月圖案指示時間。因為是24小時制，因此錶盤上半部分是白晝的顯示，而下半部分則是夜晚時間；錶盤和錶殼也採用了漸變的色調，以呼應白晝與夜晚。腕錶首推黃K金錶鍊款和鉑金錶鍊款，黃K金鏤空款搭配棕色和綠色鱷魚皮錶帶，上鍊錶冠是經典的凸圓形藍色藍寶；鉑金錶款則搭配酒紅色和灰色鱷魚皮錶帶，錶冠則是凸圓形的紅寶石，編號並限量發售。



另外兩款方形腕錶的新作分別是Tank Americaine和Santos-Dumont。於1989年問世的Tank Americaine靈感源於TankCintree腕錶，今年的新作在外表上沒有太大的改動，依舊保留經典的元素，但細節上則突出其弧形輪廓，並換上了全新的1899MC型機芯，以配合更為透薄的腕錶，讓腕錶更貼合手腕，突出大氣和流暢的氣質。



作為首款帶上手的腕錶，Santos-Dumont的地位也無可撼動。今年的系列新作可見到腕錶在用色上顯得更為大膽，中型款與大型款分別配以深綠與深藍的漸變色，繼2019年首次搭載鏤空機芯後，今年的鏤空腕錶則配上了耗時兩年自家研發的全新機芯——9629MC型自動上鍊鏤空機芯，高達212枚零件，在藍寶石水晶面下，一覽無遺。腕錶左下角的微型擺陀就如La Demoiselle的小型飛機，每處細節都宛如向阿爾伯特．山度士．杜蒙(AlbertoSantos-Dumont)致敬。腕錶分別推出玫瑰金錶款和精鋼錶款，以及限量發行的黃K金和海軍藍真漆錶款。



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