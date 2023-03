Watches and Wonders 2023：從Tank Normale到Santos-Dumont，一睹Cartier經典方形腕錶的變奏

雖然潮流會變,品牌對於腕錶的款式和技術的追求也愈來愈多,但每個讓人難忘的鐘錶品牌,都總有其經典之作。而Tank作為Cartier最為經典的系列之一,相信早已列入不少愛錶人士的收藏錶款。Andy Warhol曾對Tank有過如此評價:「I don’t wear a Tank watch to tell the time. Actually I never even wind it.」它的簡約美學、利落設計,也讓這個誕生於100年前的腕錶至今仍是一個經典。



隨著鐘錶界盛事Watches and Wonders的開幕,Cartier率先發布13個腕錶系列中,其中7個系列的精選新作,包括經典的Tank Normale、Tank Américaine,Santos-Dumont鏤空腕錶及Rotonde de Cartier鏤空懷錶,宛如珠寶首飾的Baignoire、Clash [Un] limited與La Panthère de Cartier。若鍾情方形腕錶的你,不妨看看率先釋出的7款新作中,哪款方形腕錶最得你心!



每年Cartier Privé珍藏系列都會選擇一款腕錶系列作為限量發行,繼第六篇章的Tank Chinoise 100周年紀念限量腕錶後,品牌選擇了由路易.卡地亞(Louis Cartier)於1917年設計、1919年發售的Tank Normale腕錶為第七篇章。

Cartier Privé系列Tank Normale腕錶

卡地亞070 型手動上鍊機械機芯

編號並限量發售200枚

HKD 274,000



今年的新作Tank Normale先是保留了原型腕錶的整體比例和斜面藍寶石水晶鏡面,以及藍鋼指針和凸圓形上鍊錶冠的經典元素;在簡約經典美學的基礎上,除了時分的款式,腕錶還推出了鏤空款式,並搭載最具特色的24小時顯示複雜功能,由同樣鏤空的太陽和新月圖案指示時間。因為是24小時制,因此錶盤上半部分是白晝的顯示,而下半部分則是夜晚時間;錶盤和錶殼也採用了漸變的色調,以呼應白晝與夜晚。腕錶首推黃K金錶鍊款和鉑金錶鍊款,黃K金鏤空款搭配棕色和綠色鱷魚皮錶帶,上鍊錶冠是經典的凸圓形藍色藍寶;鉑金錶款則搭配酒紅色和灰色鱷魚皮錶帶,錶冠則是凸圓形的紅寶石,編號並限量發售。



另外兩款方形腕錶的新作分別是Tank Americaine和Santos-Dumont。於1989年問世的Tank Americaine靈感源於TankCintree腕錶,今年的新作在外表上沒有太大的改動,依舊保留經典的元素,但細節上則突出其弧形輪廓,並換上了全新的1899MC型機芯,以配合更為透薄的腕錶,讓腕錶更貼合手腕,突出大氣和流暢的氣質。



作為首款帶上手的腕錶,Santos-Dumont的地位也無可撼動。今年的系列新作可見到腕錶在用色上顯得更為大膽,中型款與大型款分別配以深綠與深藍的漸變色,繼2019年首次搭載鏤空機芯後,今年的鏤空腕錶則配上了耗時兩年自家研發的全新機芯——9629MC型自動上鍊鏤空機芯,高達212枚零件,在藍寶石水晶面下,一覽無遺。腕錶左下角的微型擺陀就如La Demoiselle的小型飛機,每處細節都宛如向阿爾伯特.山度士.杜蒙(AlbertoSantos-Dumont)致敬。腕錶分別推出玫瑰金錶款和精鋼錶款,以及限量發行的黃K金和海軍藍真漆錶款。



*部分腕錶價錢可向品牌查詢