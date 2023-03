源自Bauhaus的Less is More已不再只是一個建築思潮,延續至今,已變成一種美學及生活哲學。看著一枚極之簡約的腕錶,價錢還不低,相信不少人都會質疑,它到底哪裡值?然而偏偏就是枚極之簡約的腕錶,才考功夫。在鐘錶界盛事Watches and Wonders 2023 開幕之際,一眾品牌展出多款新作,然而以簡約為主題的腕錶談不上多,但卻也有幾款讓人為之著迷。

Watches and Wonders 2023:Less is more!讓PF和Trilobe詮釋何謂簡約而不簡單!