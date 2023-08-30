香港鐘表展及國際名表薈萃：集合奢華之作！一探Bovet天文儀陀飛輪、Jacob & Co. 跑車聯乘腕錶、萬希泉《美人魚》限量版

一枚知性腕錶，除了能增添成熟美態，亦能點綴日常造型。初秋之際，第42屆香港鐘表展及第11屆國際名表薈萃將於9月舉行。一如既往，鐘錶展及只限業內買家入場；而國際名表薈萃則會於最後兩天展期開放公眾入場，讓錶迷們一睹為快。

今年國際名表薈萃繼續設有5大主題專區，包括「World Brand Piazza 」、「潮流時尚」、「巧匠瑰寶」、「華麗歐陸」及「智能手表」，為愛錶之人呈獻130多個來自法國、瑞士、意大利、美國等地的知名鐘錶品牌及設計師系列。

飽覽精湛工藝：獨立製錶師矚目之作

今年大會特別新增「國潮」主題，由多位重量級的中國內地製錶師，展出多款糅合中華文化元素、精湛工藝的腕錶。當中獨立製錶師馬旭曙帶來他的獲獎代表作品「北京星空」，錶盤以一根具有伸縮結構的指針同時指示小時與分鐘，而錶背則對應北京真實的星空圖並刻上「北京星空」四字。

另一方面，來自瑞士的則獨立製錶展團（SIWP Swiss Independent Watchmaking Pavilion）、Francéclat和首次參展的International Luxury Group，今年同樣帶來多個瑞士及國際製錶品牌，包括 H992、Pilo & Co、 Adriatica、Epos及Ollivier Saveo等。

當中瑞士製錶師Amarildo Pilo的個人品牌Pilo & Co將會展出全新系列Extraneō，箭形鏤空指針的長度會隨分鐘或小時的指示功能而轉變，橙色飾邊的錶帶更顯獨特韻味，優雅同時穩重。

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