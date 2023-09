PHILLIPS秋拍 | 江詩丹頓與富藝斯的優雅聯乘，帶來一場藝術與腕錶結合的特別展覽

「LESS’ENTIAL – Art of Our Times」特別展覽 向女性、藝術與時間致敬

江詩丹頓 (Vacheron Constantin) 攜手富藝斯拍賣行 (Phillips) 於後者位於香港西九文化區的全新展覽空間聯袂呈獻名為「LESS’ENTIAL – Art of Our Times」的特別展覽,作為藝術界與高級製錶業的一次深度對話,江詩丹頓從其悠久的製錶歷史與典藏中臻選出一系列來自二十世紀初的女裝時計及它們的現代腕錶,而富藝斯則從其即將舉行的二十世紀及當代藝術香港秋季日拍中,精選由一眾國際知名女藝術家創作的藝術臻品,與江詩丹頓製錶工藝的精彩融合。這些女性藝術家來自不同文化、背景與年代,包含草間彌生、Miriam Cahn、Claire Tabouret、Caroline Walker、Oh de Laval、今井麗、Daisy Dodd-Noble及香港年輕藝術家趙綺婷。