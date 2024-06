Tiffany & Co. 最新Blue Book 系列！以日月星辰、無垠宇宙為靈感，將璀璨融入珠寶中

Ray of Light則以光為靈感,取材自仿如太陽萬丈光芒般的典藏Jean Schlumberger by Tiffany胸針,全新設計以紅色尖晶石細膩去詮釋抽象的光。

繼去年以海洋世界為靈感的Out of the Blue 高級珠寶系列後,Tiffany & Co.今年的Blue Book 系列便將焦點從海裏放到了天上,以浩瀚的宇宙為靈感、以Tiffany Céleste為名,將夢幻的日月星辰、無垠的宇宙融入一顆顆璀璨的寶石中,繼而轉化為亮眼的珠寶首飾。