Tiffany & Co. 最新Blue Book 系列！以日月星辰、無垠宇宙為靈感，將璀璨融入珠寶中

繼去年以海洋世界為靈感的Out of the Blue 高級珠寶系列後，Tiffany & Co.今年的Blue Book 系列便將焦點從海裏放到了天上，以浩瀚的宇宙為靈感、以Tiffany Céleste為名，將夢幻的日月星辰、無垠的宇宙融入一顆顆璀璨的寶石中，繼而轉化為亮眼的珠寶首飾。

這個系列早前於美國比華利山亮相，隨後來到香港天際100觀景台舉行發佈會，還邀請了韓國人氣男演員朴炯植（Park Hyung Sik）和影星陳法拉（Fala Chen）出席。這個系列將分為春、夏、秋三個階段推出，同時以六個篇章為主軸，包括Wings飛羽凌空、Arrow乘風箭矢、Constellation星圖幻境、Iconic Star星夜如夢、Ray of Light華光萬丈以及Apollo燦爛之輝，以詮釋設計師Jean Schlumberger 對浩瀚宇宙的想像。

Wings顧名思義象徵著飛翔與幻想，以標誌性的翅膀為輪廓，上面鑲嵌著閃爍的鑽石及藍寶石；而Arrow則以經典的Trophée de Vaillance胸針為靈感，這個胸針是Jean Schlumberger於1941年為Tiffany設計的作品，還有哥倫比亞祖母綠，均散發古典、優雅之美。

Constellation 和 Iconic Star 都以星辰為靈感，延續Jean Schlumberger對璀璨星辰的嚮往，有些設計還沿用了品牌一直典藏的Jean Schlumberger的草稿及設計，將星體輪廓融入珠寶中，將星辰帶上身。

Ray of Light則以光為靈感，取材自仿如太陽萬丈光芒般的典藏Jean Schlumberger by Tiffany胸針，全新設計以紅色尖晶石細膩去詮釋抽象的光。

Apollo則以標誌性的 Jean Schlumberger by Tiffany Apollo為靈感，並突顯稀有寶藏黃鑽石及白鑽石，盡顯光芒！