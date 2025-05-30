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30/05/2025

海外首站！勞力士 GMT-MASTER「穿越時區」展覽：帶來珍藏古董展品，回顧傳奇腕錶70年歷史

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Text: Christy Yiu

　　對於經常遊走世界各地的旅人來說，一枚多功能的腕錶絕不能少，以雙時區顯示和旋轉外圈而聞名的Rolex勞力士GMT-Master系列，相信也伴隨過不少人的旅遊歲月。在GMT-Master面世70周年之際，品牌於今年的日內瓦Watches and Wonders舉辦了GMT-MASTER回顧展覽。春去夏來，GMT-MASTER「穿越時區」展覽正式來到香港，更是展覽的海外首站。

 

 

　　GMT-Master 腕錶於 1955 年問世，配備雙色外圈，極具辨識度，腕錶的名稱呼應製錶領域的格林威治兩地時間（GMT）功能，以 24 小時制顯示第二時區時間，貫徹跨時區旅行的理念。

 

太空人斯圖爾特・A.・羅薩在執行太陽神14號任務期間為自己佩戴的GMT-Master腕錶拍攝的照片

附本人親筆

© Rolex

 

　　GMT-Master腕錶外圈起初由塑膠玻璃製成，其後於1959年改用鋁材質打造，又於2005年改以陶瓷製造，多年來以不同材質迭新設計，多種配色更是經典。Chromalight夜光顯示於2021年加以改良，腕錶指針及鐘點標記塗有夜光物料，在黑暗中散發出藍色強光，令錶面更清晰易讀。除了經典的蠔式錶帶，2018年時品牌迎來紀念型錶帶回歸，裝配於GMT-Master II的不同錶款，包括蠔式鋼、金鋼及18K金款式。

 

首款配備Cerachrom陶質字圈的GMT-Master II2005年），18K黃金，型號 116718LN

© Rolex/JVA Studios

 

　　腕錶機芯則亦歷經了共11次改良，從1955年的1036 GMT型機芯，到如今搭載的3285型機芯。是次展覽將回顧GMT-MasterGMT-Master II腕錶的歷程，展現品牌的尖端技術與創新設計，引領觀者深入探索其發展歷程中的里程碑。

 

　　步入展區，觀者有機會欣賞 GMT-Master 的不同錶款，當中更包括勞力士珍藏的幾款古董腕錶；看過GMT-Master70年歷史，參觀將以一部簡短的紀錄片結束，追溯GMT-Master腕錶的發展歷程。

 

GMT-Master II，不銹鋼，紅藍雙色塑膠玻璃字圈，1955年，型號 6542

©Rolex/Jean-Daniel Meye

 

GMT-Master II18K黃金，黑色Cerachrom陶質字圈，2005年，型號 116718 LN

© Rolex/Jean-Daniel Meyer

 

GMT-Master II18K白色黃金，紅藍雙色Cerachrom陶質字圈，2014年，型號 116719 BLRO

© Rolex

 

西九文化區管理局行政總裁 馮程淑儀女士，GBS 與 勞力士大中華區行政總裁 馬思明先生

 

勞力士 GMT-MASTER「穿越時區」展覽

日期：即日至202568

地址：西九文化區藝術公園自由空間

時間：上午 10 時至下午 9

公眾費用全免，預約參觀：https://gmt-exhibition-hk.rolex.com

 

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