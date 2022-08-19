鑑定鑽石GIA證書將進入全數碼化！只要APP和人工智能就能準確查閱？

官方的手機app上傳，系統便會自動利用人工智能（AI） 查證記錄在檔的字體大小，形狀等等去確認並提供證書查閱，GIA指出準確度是100%。

有朋友想賣戴了多年的鑽石戒指作升級之用，我第一個意見是先做GIA（美國寶石研究院Gemological Institute of America）證書。十多二十年前GIA證書並設有現今普遍，並不是每一顆鑽石都有GIA證書，但時至今日，買賣鑽石有GIA證書己經成為了一個基本要求。成立於1931年，GIA可以說是打倒了所有對手，其設立的4Cs（Color 顏色, Clarity 淨度, Cut切工, Carat克拉）已經成為鑽石的公認標準、共同語言。

曾經有人問現今買鑽石是否只看證書就可以了? 答案當然不能，首先GIA的4Cs評級都是一個範圍（range），比喻説數學測驗成積A，但分數可能是90分或者是100分，同樣地每一項4C都有高低之分，千萬不能祗看證書，一定要親身檢視鑽石真身。

檢視鑽石，大家都會對照證書上的號碼跟用鐳射光刻印在鑽石girdle上的GIA號碼是否相同。但要做一張假的證書輕而易舉，再者科技倡明，能夠利用鐳射光束在girdle上刻印亦絕非祗得GIA獨有。那可以怎樣證明證書的真偽? 首先自己慣常做法是先到GIA官綱上查証，這樣就可以排除證書的真偽了。接下來我會將證書的特徵對比鑽石的顏色，重量，及內含物，這樣就可確保鑽石跟證書吻合了。

早陣子GIA公佈於2025年所有GIA證書會進入全數碼無紙化的新嶺域。電子證書可以節省共20噸紙張及18.5噸塑膠（每一張GIA證書都有一個保護膠套）。綱上查閱並不是甚麼新鮮事，最特別是新推出的GIA Match iD功能，以後大家只要把符合一定要求，把刻印在鑽石上GIA號碼的相片通過官方的手機app上傳，系統便會自動利用人工智能（AI） 查證記錄在檔的字體大小，形狀等等去確認並提供證書查閱，GIA指出準確度是100%。

不過問題是鑽石上的GIA號碼是非常非常細少，用10倍放大鏡也需要充足光線才看得清楚，一般手機的相機是不可能拍到符合要求的照片。專業人士當然可以購置符合規格的相機，但對一般消費者來説祗查閱自己的收藏則不太合經濟效益，但手機的鏡頭一年比一年進步，在不久將來我相信手機也能拍下合規格的照片。無論如何，這絕對是對消費者的多一層保障。

Courtesy：GIA