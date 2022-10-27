挑選鑽石，應該選擇顏色高一點，還是要淨度較好的？GIA評級的4Cs對鑽石價值有甚麼影響？

「我應該選擇顏色高一點的或是要淨度比較好的鑽石呢？」

相信這是選購鑽石時，每一位客人都會問的問題。在GIA評級的4Cs分別是 Carat (卡拉), Color (顏色), Clarity (淨度), 及Cut (切割 )。當然每一項評分愈高愈好，但同樣所需價錢更高，所以在我們選購鑽石的預算中，我們是需要自問，看看自己最注重的是顏色，還是大小等，繼而作出取捨。

4Cs中每一級別的改變對價錢的影響都不一樣。在現今的科技下，鑽石切割都必定用上電腦幫助，所以大部分的鑽石切割都可以達到Excellent的最高評級，所以我們遇上的大部份都是頂級切割。

對鑽石價錢影響最大的是鑽石的大小重量(Carat size)。當鑽石愈大，每卡拉的價錢升幅會愈高，大家會留意到每當鑽石大小升上另一級別時，例如由2.5卡拉升至3卡拉或是由3.5卡拉升到4卡拉時，價錢都會跳升。

對價錢影響第二的是淨度。雖然價錢的改變沒有重量(carat size)大，但淨度愈高的鑽石愈稀有，所以內無瑕(Internal flawless)價值的升幅也比較大。

至於鑽石顏色的影響相對平均，當然這只限於白色鑽石，顏色鑽石是另一個領域了。

看到這裏大家應該明白為何在同一價錢內，縱然顔色或淨度下降一級，鑽石的重量(大小)升幅也沒有我們預期的多了。

或者有人覺得是大富豪就好了，不用作甚麼取捨。我自己則認為取捨是每個人都要做的決定。就以鑽石為例，蘇富比(Sotheby’s)即將舉行的拍賣中將會是包括八顆總重32.09卡拉，名為 ”De Beers非凡藍鑽” 的藍色鑽石。這八顆藍鑽當中最重的是11.29卡拉的 Fancy Vivid Blue，估價美元二千八百萬至五千萬；最細顆的是1.22卡拉的Facny intense blue，估價至八十萬美元。

同時間蘇富比也將拍賣一顆重303.1卡拉，全球最大的無瑕黃鑽石，GIA評核的顏色是Fancy deep brownish yellow，估價是美元一千五百萬。

稀有的藍鑽石及世界最大的黃鑽石，我諗就算是大富豪都要考慮一下如何取捨。