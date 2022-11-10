黑鑽石大家聽過，白鑽石你有沒有見過？黑白之間還有Salt and Pepper鑽石！如何欣賞？

客人特別訂造了獨一無二的鑽石戒指，設計主題是她的芝娃娃。由於小狗是黑白兩色，所以設計時便決定用上了黑色及白色的鑽石，黑色鑽石大家都有聽過或見過，但黑鑽石其實是怎樣形成的呢？

二十世紀初，黑色鑽石開始受到不同設計師及用家垂青，黑鑽石不單止首飾設計中用於配襯主石上，在電視劇 “Sex and the City”中女主角及藝人Carmen Electra的訂婚戒指都是用黑鑽石作主石的。

以我們對黑鑽石的研究所知，天然黑鑽石的形成是由於鑽石內聚集有大量礦物如石墨（graphite）、黃鐵礦石（pyrite）、赤鐵礦石（hematite），及鑽石內碳化了的裂痕所形成。黑鑽石普遍都是完全不透光，表面卻是鑽石特有如鏡面一樣的亮光（adamantine）。

黑鑽石是屬於顏色鑽石的一種，但由於黑鑽不透光，所以在評定黑鑽時不會提供淨度（clarity）。同時間因為沒有顏色濃度的分別，所以並沒有intense 或light之分別，只會一律評為Fancy Black。

這個世界有黑必定有白，在黑鑽石的另一邊是白鑽石。我們平常見到的鑽石實情是透明的，並不是白色鑽石，所以鑽石顏色評級都是以colorless（無色）作標準比較。D-F為無色，G-J為接近無色，如此這般直至S-Z為淺黃色，但白鑽石同黑鑽一樣，同樣超出了D-Z的框架，同樣是顏色鑽石。

Courtesy：GIA

白鑽石的形成是因為鑽石內含有微少的內含物（sub-microscopic inclusions）而使到進入鑽石內的光線折射分散了而形成半透光的奶白色，同時間在白鑽石有機會出現一些如蛋白石般幻彩色的折射（Play of Color）。

在黑與白當中還有稱之為Salt and Pepper的鑽石。

Salt and Pepper 當中雖然有極多黑色內含物或透明的裂紋，但又未至黑或白鑽石那樣極端。但由於內含物太多，所以鑽石的折射比較低，但亦因此而給予更大空間於鑽石的切割及設計上發揮創意。Salt and Pepper給我的感覺飄逸不羈，跟傳統的鑽石絕不一樣。