Lab-Grown diamond熱潮來港，它與天然鑽石有何分別？你會選擇天然還是人造鑽石？

人的腦袋真的很厲害，沒有翅膀卻可以飛越大西洋，甚至去到外太空；沒有順風耳卻可透過電話與遠方親朋保持聯絡；在可見的將來，足不出戶我們就可以透過虛擬實境(VR)來進入另一個世界。自古以來，人都不斷挑戰大自然，其中自中世紀流行的錬金術(alchemy)便是透過種種方法希望能改變物質的結構而變成黃金，時至今日，我們暫時還未能點石成金，但我們卻可以模擬大自然的環境，將大自然送給人類珍貴的其中一件禮物——鑽石，培植出來。

由於鑽石十分貴重，所以一路以來都會用其他的天然寶石來作代替品，例如是水晶(quartz)或者是莫桑石(moissanite)等等，同時間也有人工製造的鋯石(cubic zirconia)來模仿鑽石。但無論如何他們都不是真正的鑽石，無論是硬度、折射、光芒，等等都不一樣。

天然鑽石是需要在地球下超過一百多哩的地心在極高溫(一千度以上)及極大壓力(四萬五千倍水平)的環境下經過幾億年的時間才可以形成。

經過多年的研究，科學家最終都可以在實驗室模擬出鑽石形成所需要的環境，成功培植出人造鑽石(lab-grown diamond)。

天然鑽石跟培植鑽石一樣都是由碳(carbon)組成，無論是結構及成份亦都一樣，所以lab-grown diamond絕對不是假鑽石或者是仿鑽石，培植出來的鑽石也是實實在在的鑽石，分別在於一個是天然(natural)的，一個是人工的。

人造鑽石早幾年開始在美國消費市場出現，而最近大家在香港也開始見到有專門銷售人造鑽石首飾的店鋪。人造鑽石的質素在近年進步了很多，除了白鑽外，還有其他顏色鑽石(fancy color diamond)，重量(carat size)，淨度都可以選擇。雖然現今人造鑽石的質數相當高，但人造鑽石還是有跡可尋，專業人士在儀器的附助下是能夠分辨出鑽石是天然的或是人造的，所以人造鑽石的證書是跟天然鑽石的不同，亦會在鑽石的鐳射序號(laser inscription)上註明是lab grown的。

至於天然鑽石跟人造鑽石應該如何取決呢？天然鑽石是大自然(mother nature)的禮物，數量有限亦因此價值更高。人造鑽石則可以不停生產，市面上買的人造鑽石價錢可以是天然鑽石的五分之一，但同時，保值能力有限。我自己覺得兩者各有市場，最重要的是，消費者知道自己買的是甚麼就行了。