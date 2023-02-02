Beyonce、Lady Gaga都愛，連洪永時都點名！盤點《璀璨帝國：紐約篇》的bling bling首飾品牌

兔年首先祝大家身體健康，心想事成，恭喜發財!

農曆新年假期除了跟家人拜年，和朋友飯聚外，當然還會放空腦袋看電視休息下。新年間子彈橫飛免問，好彩新一季《璀璨帝國：紐約篇》上架，成為自己兔年的新動力。

《璀璨帝國：紐約篇》其中最吸引自己的有香港富豪Stephen Hung及太太Deborah Hung的參與。Stephen Hung的衣著打扮十分前衛，夫妻經常於香港上流社交場合出現，但大家最常見的應該是Deborah的全粉紅色勞斯來斯。

其中一集講到他們倆人到Graff購買鑽飾並得到Graff的總裁親自接待。當中的彩鑽手鈪腕表(價值歐元35m)”bling bling”的非常貼題。

能夠得到Stephen Hung點名的當然不是泛泛之輩，Graff於1960年在倫敦由Laurence Graff OBR成立，並四度獲得英國的珠寶業的Queen’s Award，其中的客戶當然也包括英國皇室在內。現在Graff亦都已經向國際性發展，全球現己有約五十間店鋪。Laurence Garff對於鑽石有一種執著，經常在尋找世上罕有及珍貴的鑽石，很多時候由掘出原石開始Graff便參與其中各步驟，亦令到Graff得到The King of Diamonds的暱稱。

Graff經手的巨鑽多不勝數，當中包括The Graff Lesedi La Rona, 一顆重302.37卡拉的方鑽，是GIA有史以來所評級最高色，最高淨度，及最大的emerald cut 鑽石。

當然不是每一件Graff也是天價級別，品牌也有推出戒指或項錬等等。

在紐約篇裏另外一位主角是星加坡的Lynn Ban。特別要提到Lynn Ban是因為她有自己成立同名的首飾品牌。

由於喜愛古董首飾，於2002年成立了Lynn Ban Vintage並轉售vintage首飾。直至2011年變身成自家設計品牌Lynn Ban。Graff的首飾高貴斯文，Lynn Ban的設計則完全是在另一端。Lynn Ban的設計風格相當大膽，斯文的女性不太適合佩戴，但話雖如此，Lynn Ban的設計亦引來名歌星Rihanna捧場並使到Lynn Ban得到更多認同。

Lynn Ban的客人亦都包括其他天后級歌星如Beyonce, Madonna, Lady Gaga, Katy Perry, Taylor Swift, 等等。

其中以指骨為設計的這款介指是我十分欣賞的設計，自問形格的你不妨考慮一下。