在閃閃星光中再添閃爍！盤點奧斯卡頒獎禮上楊紫瓊、Lady Gaga、Rihanna與一眾明星身上的珠寶珍稀

除咗勁之外，唔知可以用甚麼形容詞。憑著《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once），楊紫瓊不僅橫掃多個電影獎項，還成為第一位亞裔奧斯卡影后。

當晚楊紫瓊的鑽石介指就像她的眼睛一樣大，出自Moussaieff手筆的15.51卡拉的梨形鑽石介指，配上梨形的鑽石耳環(40.2卡拉)及頸鏈(119.3卡拉)，全部鑽石加起來超過175卡拉。在最近幾次的頒奬典禮上，楊紫瓊都是戴著Moussaieff的出品。甚麼? 楊紫瓊沒有戴項鏈? 看清楚吧，她是把頸鏈當頭髮箍用呢！除了首飾外，Michelle的Richard Mille手錶亦非常特別。藍寶石的透明錶身配上鑲滿鑽石的錶面，加上是限量一隻的特別版，吸引力加分。

當晚有兩場表演分別由Lady Gaga 及 Rihanna演唱。同樣是天后級人馬，對首飾的選擇卻不一樣。Lady Gaga的半透明晚裝配上剛剛搭在晚裝的領口位上的Tiffany vintage鑽石項鏈，形象高貴。

另一邊的Rihanna雖大著肚子(有了BB)仍自信地告訴大家一樣可以繼續形格性感。透視晚裝卻被身上的鑽石搶了風頭。兩條De Beers的鑽石頸鏈有層次戴上竟然可以演繹出一陣Rock味。

蛇是Bulgari首飾的標誌性設計，我雖然怕蛇，但卻十分喜歡Cara Delevingne所佩戴的鑽石choker。用綠寶石做的眼睛起了畫龍點睛的作用，充滿生氣。同系的耳環也十分特別，驟眼看或許看不到細節，但細看下，就能清楚看到蛇頭的細節隱藏在內。

當然，首飾並不是鑽石大及多就代表靚，以Elizabeth Olsen的卡地亞耳環為例，只是簡單的用比較小的鑽石編織成一幅瀑布似的耳環也相當好看。

男明星們則沒有用上太誇張的首飾，除了不同牌子的手錶外，很多男星都是簡單的用上一個襟針。當中我最喜歡的是John Cho的星形19世紀鑽石襟針，有些像襟花，非常耐看，亦很容易為簡單的西裝加上一份隆重，大家不妨試試。