手腕上那抹閃爍的光芒！Watches & Wonders 2023鑽石腕錶，一窺Piaget、JLC、Cartier的耀眼新作！

在今屆Watches & Wonders 2023展出的各款手錶中，當然少不了鑽石手錶的份兒。然而，要在手錶上鑲鑽石是十分考工夫的，因為在既有的手錶款式上鑲鑽石，鑲石後是需要跟原本鋼的款式保持同一樣的線條、同一樣的弧度。再者，要錶面鑲作平坦，不能有任何高低，同時也需要嚴格選擇每一顆鑽石，確保每顆鑽石的大小及切割相差不大，因為在一幅平鋪的鑽石上任何的瑕疵也會十分之礙眼。

很多時候提到鑽石手錶自己會想到伯爵錶（Piaget），今次伯爵就推出了幾款「宮廷式裝飾」的作品。設計用上了傳統製錶工藝中的璣鏤鐫刻飾紋技術，在錶帶上有人手刻上粗幼深淺不一樣的線條，兩款設計就像大自然的樹紋或雪花紋，再分別配上藍色綠松石及蛋白石。特別之處是錶身的外型設計，一面是半邊的鵝蛋型，但另一邊卻是在筆直的線條中呈現出破殼而出的感覺，而這種強烈的「不對稱感」乃是伯爵的的設計特色之一。

積家（Jaeger-LeCoultre）的Reverso腕錶是品牌的招牌設計，今次Jaeger就將Reverso注入Art Deco的幾何圖案，推出Reverso One鑽石手錶。珍珠母做的錶面旁鑲有鑽石及琺瑯質的圖案，但將錶面反轉過來後會變成一整幅琺瑯質的Art Deco圖案。細看之下會發現組成圖案當中有凹下的位置是鑲有鑽石的。當Reverso將錶面完全收藏起來，驟眼看更似一條首飾皮手帶。

卡地亞的Clash De Cartier是品牌其中一個最新的首飾系列，設計運用招牌幾何設計風格配合圓珠，飾釘和方形釘交替鋪陳組合而成。今次推出的Clash[Un]limited手錶除了黃金、白金及紅金外，還運用了品牌全新的紫金色作點綴。在鑽石款式中，卡地亞在設計上除了運用鑽石外，還大膽巧妙地用上顏色對比十分大的各種寶石，如縞瑪瑙、黑色尖晶石、黑曜石、珊瑚、綠玉髓、沙弗萊石等來增強視覺效果。強烈的形狀及顏色對比沒有任何的不協調，Clash[Un]limited應該是今次眾多鑽石手錶中，編者最喜歡的設計。

Watches & Wonder 2023當中還有其它品牌的鑽石錶款，有興趣的讀者要留意我們其他主筆的介紹啊！

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