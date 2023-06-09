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09/06/2023

繼霓虹藍色的帕拉伊巴碧璽後，鮮艷橙色的芬達石會否成為下一個寶石潮流?

#珠寶 #Jewelry #首飾 #寶石 #石榴石 #芬達石 #天然寶石 #寶石潮流
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  • Wayne Hui

    Wayne Hui

    出身自從事珠寶生意的家庭，從小接觸高級珠寶。在成為特許會計師後，投身金融界，並認識妻子Angela。Wayne和Angela同樣熱愛設計、美食和旅遊，而且都有著創業的夢想。在金融界打滾了20多年，憑著對創意的呼喚，毅然立志創立品牌les amis，並成為寶石研究學家。

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    隔周四更新

　　隨著疫情好轉，闊別一段時間的香港各珠寶展也逐漸回歸，而人流亦慢慢恢復正常。筆者亦收到日本不同的供應商通知，表示會回到香港參展。不過在眾多參展商中，珍珠商真的是笑不攏嘴。據筆者相識的日本珍珠供應朋友表示，展覽一開始便水洩不通，一個上午就已經售罄所帶來的珍珠。國內對珍珠的需求一向相當大，所以並不是突然有一鼓珍珠熱潮而令到需求增大，反而是因為貨源不足而引至搶購潮。

 

Courtesy: professionaljeweller.com

 

　　潮流風來得快，並沒有任何特定的原因。例如已被手機取代的傻瓜機便無源無故地刮起一陣熱潮。珠寶首飾亦一樣，早陣子國內流行帕拉伊巴碧璽（Paraiba Tourmaline），一種呈現霓虹藍色一樣亮麗的寶石。帕拉伊巴的霓虹色十分特別，在其他的寶石中找不到任何近似的顏色，因此其價錢亦曾經被熱炒飛升。

 

Courtesy: GIA

Source Internet

 

　　隨時間過去，帕拉伊巴亦不復當年之勇。對時尚敏銳之人士，便預言芬達石（Partschinite）將會成為下一個熱潮。芬達石其實是屬於Spessartine（錳鋁榴石），亦是我們上一期提及的柘榴石（Garnet）的一種。Spessartine呈現出來的色調從啡紅色至橙黃色，而芬達石便是那不帶任何啡色調，顏色鮮艷濃烈如芬達飮料一樣的橙色寶石。

 

不同色的錳鋁榴石(Spessartine)

Courtesy: GIA

Courtesy: dctcollection玉雕名家

 

　　芬達石並不是GIA學名，情況有如形容紅寶石的鴿血紅（Pigeon Blood），是商業名稱（trade-name），也是行內人靈活的形容寶石的用語。芬達石的硬度是莫氏硬度的6.5-7.5之間，比藍寶石或紅寶軟，比較適合作耳環或頸鍊於日常配戴之用，如果作戒指則要小心些。芬達石或柘榴石（又稱作石榴石）比較少受熱處理（heat treatment），所呈現的很多時候都是寶石的天然顏色。由於橙色的spessartine比較稀少，所以價值亦比較高，如果大家也想帶領潮流買一顆芬達石，記得於購買時有甚麼問題都要詢問自己相熟的珠寶商。

 

 

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