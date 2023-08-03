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03/08/2023

金鏈Layering穿搭法則！哪種長度易於日常配搭T-shirt？如何以盒子鏈、萬字夾鏈、古巴頸鏈營造個人風格？

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  • Wayne Hui

    Wayne Hui

    出身自從事珠寶生意的家庭，從小接觸高級珠寶。在成為特許會計師後，投身金融界，並認識妻子Angela。Wayne和Angela同樣熱愛設計、美食和旅遊，而且都有著創業的夢想。在金融界打滾了20多年，憑著對創意的呼喚，毅然立志創立品牌les amis，並成為寶石研究學家。

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    隔周四更新

　　假如首飾是一套經典電影，那麼金鏈便㑹是電影中的配角，而主角便是吊墜。但近年興起Layering層層叠的頸鏈配襯方法，金鏈已經成為了獨當一面的首飾單品。要配搭layering頸鏈，大家都會利用不同長度、不同粗幼、不同款式的金鏈來營造層次感。再加上心思，便能打做到專屬的個人風格。

 

Courtesy: Chanel

 

　　頸鏈長度基本上是16吋長，大約是在鎖骨旁邊。這個長度配襯吊墜可易於穿搭T-shirt或恤衫。16吋以下的就變成choker，是剛剛繞著脖子旁，至於長如18、20、22、24吋的就可以隨意用作配搭了。

 

Courtesy: Internet

 

　　意大利做金飾的工藝數一數二，所以說到金鏈，很多時候我們都聯想到意大利金鏈。意大利金鏈款式很多，由粗至幼都有不同選擇，不過如果你喜歡的是簡約主義，那麼日本的金鏈可能更加適合你。日本金鏈編織比較疏，所以同一粗度㑹較意大利鏈輕身及視覺上更幼身。

 

　　金鏈的款式很多，最基本的有O字鏈，即是由一個個O形金圈互扣而成。假如將O字扭一下，便變成側身鏈了。

 

Courtesy: Vogue

Source: Internet

 

　　除了基本由金圈互扣圈做成的金鏈，還有是盒子鏈（Box chain）或是編織成一條繩子一樣的繩鏈（rope chain）。

 

Courtesy: Vogue

Courtesy: H Samuel

 

　　近年最流行的金鏈款式非Paper clip chain莫屬，每一個圈都長如萬字夾一樣，無論是長或短鏈都一樣好看。

 

Courtesy: Jennifer Fisher

 

　　現今社會男性也經常配襯首飾，金鏈方面，男性喜歡用的當然是充滿軍事味，在電影中常常掛著Dog Tag的珠鏈。

 

Courtesy: Chanel

 

　　Cuban Chain （古巴頸鏈）是嘻哈文化的主要配飾，由於設計比較粗䊯，配戴對象以往都是以男性居多，但近來Cuban Chain開始於女性身上流行起來，相信很快便㑹成為一個主流。

 

Courtesy: Prya

 

　　由於金是十分重的物質，即使是看似不太粗大的金鏈，也有相當的重量，如果像古巴頸鏈的價錢更加可觀。因此很多設計都會採用掏空心以取代實心務求達到減輕重量，不過由於是空心的設計，稍微遇到大力的碰撞都㑹做成凹陷或變形，所以大家在佩戴時要多加留意。

 

 

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