趕上粉紅色熱潮！從柔和到閃爍，細數粉紅鑽石、摩根石到粉紅色碧壐的特別之處

今個夏天，粉紅色似乎成為了隨處可見的色調。咖啡店推出了士多啤梨沙冰特飲一洗高溫，另一邊廂，以芭比公仔衍生出來的電影成為了夏天最賣坐的電影之一，當粉紅色充斥街頭時，不知道你有沒有興趣選擇一顆粉紅色的寶石來湊一下熱鬧呢？

粉紅色的寶石有很多選擇，最容易接觸到的是粉紅色水晶(Rose Quartz)。Rose quartz的顏色偏淡，可以形容為淡粉紅色。由於rose quartz內有很多肉眼看不見的微少內含物，所以rose quartz並不是全透明，反而像是有一層薄霧一樣，所以rose quartz的粉紅色是其他寶石沒有的，亦成為其特徵之一。

粉紅色藍寶石(Pink sapphire)是一個容易有爭議性的寶石，因為紅寶石(Ruby)跟粉紅藍寶石都屬於藍寶石的一種，而分別就在於顏色上。由於紅寶石跟粉紅藍寶石的價錢相差可以很大，當然像鴿血紅跟粉晶就絕對無爭議的空間，但在分間線上就有魚目混珠的空間，大家一定要留意。Pink sapphire的粉紅色比較濃，折射度亦比粉晶為高。

摩根石(Morganite)是一種粉紅色至橙粉紅色的寶石，由於此寶石是由J.P. Morgan(對，是我們認識的銀行家) 發現，因此也以他的名字命名。Morganite寶石通透，所以粉紅色比較偏淡，但大顆的顏色也會比較濃郁。選擇Morganite不妨考慮用紅金鑲作，效果十分理想。

粉紅色碧壐 (Pink tourmaline)。碧璽有很多種不同的顏色，可以說是衆多不同寶石中有最多不同的顏色選擇。不同的顏色亦會有各自的名稱，粉紅色碧璽就屬於Rubellite的一種，顏色也屬於比較強烈的一類。

粉紅色寶石當然不可不提粉紅鑽石(Pink diamond)，粉紅鑽比黃鑽更加稀有，價錢比白鑽貴很多。Pink diamond的粉紅色可以由很淡很淺(faint pink)到fancy pink至fancy intense pink 及fancy deep pink，顏色當然越濃越稀有。全球大約90%的粉紅鑽都是出產自澳洲的Argyle礦場，但經過37年的開採，Argyle礦場已經在2020年停止運作並開始進行還原工程。由於鑽石的折射度及能被打磨如鏡面一般，在所有粉紅色寶石當中是最閃爍的。

各種不同的粉紅寶石各有各的特質，在選擇時很視乎每人不同感覺。在我以言，粉紅鑽石當然好，但同樣地我也很喜歡摩根石那一種柔和的粉紅色，絕對是我自己的粉紅寶石的選擇。