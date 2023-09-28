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28/09/2023

月亮首飾 | 以明月和兔子為靈感的珠寶首飾，將月亮的光芒與溫柔戴上身！

#珠寶 #Jewelry #寶石 #月光石 #中秋節珠寶
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  • Wayne Hui

    Wayne Hui

    出身自從事珠寶生意的家庭，從小接觸高級珠寶。在成為特許會計師後，投身金融界，並認識妻子Angela。Wayne和Angela同樣熱愛設計、美食和旅遊，而且都有著創業的夢想。在金融界打滾了20多年，憑著對創意的呼喚，毅然立志創立品牌les amis，並成為寶石研究學家。

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    隔周四更新

　　每年中秋節，自己都會和家人吃月餅，但隨著年月，已沒有點燈籠的興緻，但都會傳統地舉頭望一望那一輪明月。月亮的特別之處是在不同日子會以不同形狀出現，如中秋節是又大又圓的呈現，而其他時間又會變成不同弧度的彎月，因此亦給了設計師很多的設計靈感。月亮首飾在外國非常流行，不僅代表創意及改變，更代表女性的溫柔及對社會的影響和權力的象徵。

 

Courtesy: les amis Jouel

Courtesy: market square jewelers

 

　　彎月形的首飾可以追溯到維多利亞（Victorian）至新藝術風格（Art Nouveau）年代，當時的首飾設計充滿神話色彩，而羅馬的狩獵女神Diana便是其中一個熱愛的題材。以弓及箭為武器，女神Diana亦都是goddess of the moon，所以她亦是以彎月作為她的徽號。

 

Courtesy: Greek-mythology-patheon.com

Source: Pinterest

 

　　首飾設計好玩的地方就是能夠天馬行空，可以是顯而易見的月亮，亦可以隱藏於設計之內，就好像那些心理學的圖畫一樣，不指出未必看到，但看到之後便永不磨滅。

 

Courtesy: Graff

Courtesy: Sotheby’s

 

　　中秋節的另一主角白兔，提到用動物為主題的首飾，自己第一個想到的便是Van Cleef & Arpels，在VCF的筆下，兔仔的首飾也有很名款，不過我自己最喜歡的是一對用珍珠做的兔仔鍊咀，看上去兩隻白兔就像一家人在一起賞月一樣，跟中秋節貼題之極。

 

Courtesy: Van Cleef & Arpels

Courtesy: Katerina Perez

 

　　提到月亮，當然不可不提月光石（moonstone），月光石是半透明的寶石，最特別之處是她獨有藍／銀白色的光彩效應（adularescence）。古時相信月光石是由月亮的光芒結晶而成，有人會形容月光石的光彩似透過薄雲觀看月亮的光芒，但我更覺得月光石看上去似一個迷你浩瀚的宇宙一樣，有一種神秘的吸引力。除了光彩效應外，也有效特別的月光石有貓眼（cat’s eye）或是星光效應（star effect）。不過月光石的莫氏硬度只有6 - 6.5，（相比鑽石是10），用於耳環或頸鍊沒甚麼問題，但若用於戒指上就需要多作一點保護，或配戴時要小心一些。

 

Courtesy: Luxury Brand Jewellery

Courtesy: Christie

 

 

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