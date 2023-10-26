Tiffany & Co 高級珠寶系列「Out of the Blue」，帶你探索迷人的深海祕境！

Tiffany & Co（蒂芙尼）每年都會推出品牌的Blue Book高級珠寶系列，而今年的”Out of the Blue”系列就選址了上海舉行發布會。中國目前是Tiffany的第二大市場，目前共有39間專門店。於年初重新裝修的紐約總部落成時，Tiffany 的行政總裁Anthony Ledru接受訪問時説”There is huge opportunity for Tiffany in China” （中國是Tiffany的一個龐大商機），所以今次Blue Book系列於上海展出，印證了品牌對中國市場的重視。Tiffany 2022年的營業額是51億歐羅，對比2020年只有30億歐元，而集團期望於中國市場大展拳腳，有望於2025年達到74億歐元。（相比最大對手卡地亞2022的營業額是84.8億歐元，2025年市場估算至122億歐元）。出席今次展覽有眾多名人明星，當中有言承旭、龔俊、何超蓮、秦嵐等等不能盡錄，而最為我們熟悉的當然是劉嘉玲及梁朝偉。

Out of the Blue系列是由Tiffany的首席設計師Nathalie Verdeille操刀，並是向集團的傳奇設計師Jean Schlumberger致敬之作，原因是Jean Schlumberger經常於大海中找尋設計靈感。為了配合主題，今次展覧場地外牆給人一種深海的感覺，而當大家進入場內，便會發現自己猶如進入了一個海底世界一樣。

Out of the Blue系列有超過60多件作品，要設計這麼多以海洋為主題的首飾談何容易，Tiffany背後的設計團隊之龐大可想以知，設計意念當中包括了很多你意想不到的驚喜，不同的海洋生物當中包括了海星、珊瑚、水母、及魚等等。

當大家看著這栩栩如生的首飾，大家不得不知Jean Schlumberger的一個設計座右銘: ”I try to make everything look as if it were growing, uneven, at random, organic, in motion.”或者好簡單地我㑹翻譯成「為每件首飾賦予生命力」，你看看這水母不是同水族館見到的一樣嗎？