Rolex收購最大錶商Bucherer！勞力士進軍零售市場會帶來甚麼影響？能更容易買到勞力士腕錶嗎？

大家買手錶，總會到網店、鐘錶鋪、專賣店，甚至二手鐘錶鋪看看有沒有貨及格價。顧名思義，專賣店是只賣特定品牌的手錶，而鐘錶鋪則㑹售賣多種不同品牌。很多時候我們㑹有錯覺以認專門店便等於品牌自家經營的店鋪，但其實兩大品牌勞力士（Rolex）及百達翡麗（Patek Philippe）都是沒有自家直營的零售店。不過Rolex於本年八月收購Bucherer後情況可能改變了。

提到Bucherer，大家應該會想到寶齊萊腕錶（Carl F. Bucherer），可能大家沒有留意,但男神Keanu Reeves主演的John Wick就是戴寶齊萊腕錶的。

不過除了手錶外，Bucherer其實也是全球最大的鐘錶零售店，分行數目達100間之多，店內售賣品牌包括PP、Cartier、IWC、 Chopard、Breguet、 Gucci、 GP、Panerai 等等不能盡錄。而其中與Rolex的合作關係更是由Ernst (Carl-Friedrich Bucherer)之子與Rolex的創辦人Hans Wilsdorf於1924年建立。

可惜Bucherer的第三代Jörg後繼無人，所以決定放售Bucherer。由於Bucherer是Rolex的最大零售綱絡並佔Rolex約8％的營業額，策略上Rolex沒可能讓Bucherer落入別家品牌手上。收購後，Rolex跟Bucherer會繼續獨立運作，更不見得Bucherer會變成Rolex的專門店，但通過此次交易，Rolex可以掌握更多一手零售的信息，方便集團能作出更好的決定。除此之外，由於平均零售毛利約有30%，所以相信Rolex㑹相應減少特約零售點（超過1800個）以圖增加整體利潤。

有一個說法是Rolex收購Bucherer是被動的一步，不過Rolex想進軍零售界是有跡可尋的。Rolex受歡迎的程度眾所周知，而受歡迎的款式更是一錶難求，又或者是必須要用「炒價」才能入手；因此，亦帶旺了二手市場，而這一系列的結果就是真正買家的抱怨，同時亦間接對品牌形象成了一個打撃。有見及此，Rolex上年便與Bucherer推出了二手手錶認證計劃。此舉不單止打撃仿冒品，同時間亦為二手市場帶來有限度的規律。不過大家不要太興奮，認證計劃暫時只於個別地區推出，也還沒有推行到亞洲，不過相信透過擴充認證計劃，再加上集團於收購Bucherer後能掌握更多市場前線資訊，而達至更有效的派貨安排，相信大家將來可以更容易擁有自己心儀的Rolex。