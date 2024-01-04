水晶功用指南！寶石能改變能量與運氣？哪一款旺人緣、招桃花？哪些帶來健康、增強財運？

每年年尾或年初，都會聽到各大師為大家講解來年的生肖運程，同時亦會建議大家配戴不同種類的寶石首飾，以增加能量，趨吉避凶。究竟寶石是否真的有這麼大的能力呢？

聖誕節假期，終於看了奧本海默。關於量子理論，筆者都看了很多視頻嘗試去了解多一些。電影中的主角提到所有物質都是由原子（atom）所造成，而由於每一種原子都有其獨特的震動頻率（frequency），所以由不同的原子、不同結構組合成的物質，都會有不同的頻率。同樣地，人類也是由原子組成，因此我們也有不同的頻率。而我相信，我們的喜怒哀樂會帶來不同的能量，從而影響著我們的頻率。舉個例子：笑聲和咆哮聲就已經是兩種不同的能量或頻率了。因此，如果我們所配戴的寶石頻率跟歡欣的頻率是一樣的，那麼在頻率共鳴的情況下，是會互相影響，及至我們的情緒。由於寶石是由一組組相同的分子結構重覆組成，所以頻率的改變很少，亦很難被配戴者反過來影響了寶石的頻率。雖然信則有，不信則無，但也一起看看甚麼寶石可以帶來何種影響吧！

1／紫水晶

首先看看增強人緣與人際關係的紫水晶（amethyst）吧。大家有沒有留意很多做生意的人，都會放一座紫水晶原石在公司？原因不外乎相信人緣好自然生意暢旺。

2／黃水晶與金髮晶

不用我多說，都知道黃晶（citrine）及金髮晶（golden rutilated quartz）是旺財的。雖然財富是一個概念，但我們的思想也是一種能量，當我們對財富有一個正確的思維時，也會更有衝勁去工作吧？

3／粉紅晶

粉紅色總帶來浪漫的感覺，所以能夠增加愛情運的當然少不了粉紅晶（rose quartz）。此外，紅紋石（rhodochrosite）也是另一種傳說中能帶來好姻緣的寶石。

4／白水晶、碧壐、茶晶

比愛情、財富、家庭更最重要的，當然是健康。能帶來健康的寶石有很多。不同的寶石亦會針對不同的健康問題，但總括來說，白水晶（white quartz）、碧壐（tourmaline）及茶晶（smoky quartz）都是增強健康的寶石。

不過說到底，寶石的能量有多大、多少並沒有肯定的科學證據，大家千萬不可以過於沉迷而失去了自我意識。