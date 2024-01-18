鑽石、白金成潮流？金球獎紅地毯珠寶造型：Margot Robbie 30卡簡約圓鑽耳環、Taylor Swift鑽石長吊耳環

每每荷里活頒獎禮，除了靚人靚衫外，一眾明星的首飾選擇也是潮流的一個指標。根據時裝界的朋友指出，各大明星的晚裝及首飾都是品牌贊助，但品牌郤沒有權指定任何款式，而是由明星自己選擇。在走紅地氈前，多套的首飾會送到明星前，讓他們自己選擇合意的款式。在今次金球獎（Golden Globe Awards）頒獎禮中，有留意到各星的選擇都是偏向鑽石及白金的首飾，而彩色寶石如紅寶（ruby）、藍寶（sapphire）及十分受歡迎的綠寶（emerald）曝光率都少之又少。

首先我們看看現在炙手可熱的 Taylor Swift，當晚她是戴著由 De Beers 提供的 Arpeggia 長吊耳環，由每邊各三條的鑽石所組成，總重 9.09 卡拉。雖然每粒金寶石不會很大，但由於粒數多，加上設計是可以自由擺動，只看相片都可以感受到這耳環有多閃爍了。我自己喜歡多耳孔的配襯法，在細細的耳朵上，可以輕易的帶出不同的感覺。Taylor Swift 當日的 ear cuff 便立刻增加了不少潮流味道。

除了以設計取勝的首飾外，當然也有純以霸氣取勝的單頭耳環（single stud earrings）。Margot Robbie 便實行簡單就是美的概念，粉紅色的晚裝簡簡單單配上一對 30 卡拉的單托耳環及一隻 4 卡拉的介指便足夠了。當然在細節上也要動動心思，在戒指旁伴著一圈粉紅鑽，便可以跟粉紅晚裝互相呼應。

當天比較矚目的顏色寶石是 Gillian Anderson 戴的黃色鑽石頸鏈及耳環，黃色的梨形鑽石重 10.06 卡拉，配襯的頸鏈重 29.88 卡拉。梨形並非最受大家喜歡的形狀，但卻在多位星身上出現，梨形石說不定也是未來的一個趨勢。

最後，多條金鏈的層疊式配戴也不見了蹤影，取而代之的利用鑽石頸鏈作兩至三層的配搭，既簡單又搶眼。

總括來說，今年明星們配襯給我的感覺是簡潔利落，不會太誇張，有點重質不重量的意思，顏色方面偏向白及銀色。整體上可以說跟時裝界吹起Quiet Luxury 的低調有不謀而合意念。