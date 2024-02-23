從《繁花》看 90 年代上海首飾潮流！Bvlgari、Versace、Harry Winston，盤點最美李李、女強人玲子的珠寶首飾！

龍年第一次見面，先同大家拜個年，恭喜發財！ 祝大家身體健康，心想事成！

年初一拜年後，自己都喜歡留在家裏休息及煲劇。而今年追的當然是王家偉的《繁花》。無論是鏡頭、畫面、色彩、男女主角都靚到不得了。故事背景是八，九十年代上海經濟起飛時黃河路上發生的人與事，當中由辛芷蕾飾演的李李可以說是成功掘金的代表之一，每套衣服都搭配不同的首飾，跟一般打工階層能獲得一對珍珠耳環已經珍而重之的情況形成強烈的對比。劇集拍攝認真，而當中出現的首飾都非常考究，八、九十年代可以說是時裝業的高峰期，時裝珠寶（custom jewellry）亦大行其道，用鍍金、琺瑯（enamel）、水晶（quartz）做的誇張設計百花齊放。今期我們就一起來看看當年的潮流吧！

在李李的首飾中，最能勾起自己回憶的一定是她的Versace耳環。Versace的設計我會用金碧輝煌來形容，大胆的顏色花紋及希臘女神頭象就像黃河路的霓虹世界一樣，Versace當年的風頭一時無兩，加上配襯Anne Klein的頸鏈, 金色與黑色琺瑯形成強烈的對比。

除了custom jewellery，李李也有鑽石首飾，而用的是大有名氣的Harry Winston鑽石項鏈。

品牌設計特別之處就是很容易就認出是那家出品。不用搜尋也能認得李李用的是Bvlgari的鑽石項鏈，同時間李李用的手錶也是Bvlgari出品，但她用的手錶品牌又豈止一個，其中也包括Tissot。

Tissot在香港來說未必是大家的首選名錶，但在國內絕對是一線品牌，而劇中多位角色也是選用天梭錶。

在劇中的另一位女強人玲子（馬伊俐飾）跟李李不同，是比較剛強的個性，所以她配戴的手錶分別有卡地亞的Tank及Panthere。兩款手錶散發著不同的味道，Tank比較斯文，而Panthere則較硬朗，兩者我覺得Panthere更適合玲子，而Tank則更襯江小姐（唐嫣飾）。

至於股壇中人的選擇則多年不變，跟今天的金融才子一樣選擇Patek Philippe。

那主角寶總的選擇是甚麼？對不起，實在一舉手一投足都太有型了，戴甚麼手錶已經沒有人在意了。