奧斯卡明星的珠寶首飾穿戴術！Cillian Murphy佩戴香港珠寶品牌Sauvereign、Emma Stone和Margot Robbie反傳統不戴頸鏈！

真不能小看電視的威力，今年的奧斯卡頒獎禮由於沒有直播的原因，錯失了即時看到最佳男主角Cillian Murphy上台領獎時配戴著由香港珠寶品牌Sauvereign所設計的18k黃金胸針。Sauvereign 是由Bertrand Mak於2022年創立，Cillian當晚的胸針命名HS14，設計意念源於Cillian Murphy主演得獎電影Oppenheimer的原子計劃。胸針由八個不同的梯形組成，形成了一道刺眼光芒由內向外爆發的感覺，再近看看細節，每一個梯形都有高級腕錶經常出現的橫紋guilloche打磨工藝。由於Bertrand Mak對腕錶相當熟識，HS14並不是由首飾工匠打造，而是由贏得Grand Prix d’Horlogerie de Genève的手錶工藝師Kari Voutilainen打做的。

最佳女主角是主演Poor Things的Emma Stone得獎。當晚Emma Stone全身都是Louis Vuitton的出品，淡綠色的晚裝配襯一條鑽石及sapphire頸鏈及鑽石耳環。鑽石頸鏈中間的Golden Sapphire （黃色藍寶石），顏色濃郁，十分少見。我還沒看《Poor Things》，所以對此沒甚麼特別感覺。我對Emma Stone的印象，都是一直停留在一個十分低調的鄰家女孩般；而她與男友Dave McCary的訂緍戒指並不像大多荷里活明星，是大如眼珠的鑽石；相反，是一枚由日本Kataoka設計的Akoya珍珠戒指，以8mm的珍珠用碎石作配搭，復古的設計風格感覺很適合Emma Stone的性格。（Dave McCary是長壽節目Saturday Night Life的班底，絕對有能力買更名貴的戒指給當年已經贏了一次最佳女主角的Emma Stone）。

若穿著較低胸的晚裝，都會習慣用上頸鏈作飾物，但這次在奧斯卡的頒獎禮上，卻看到女明星用另一種配襯去改變這個潛規則。

作為Bvlgari的代言人，Zendaya當晚便以一對重42卡拉的粉紅morganites耳環出場，由於當晚Zendaya的晚裝有一邊肩帶，所以一對statement earrings便已足夠，不用在額外用上頸鍊了。

而Margot Robbie則穿上深如黑的啡色Versace晩裝，沒有頸鏈和耳環的配飾，但一頭金髮郤如一對長吊耳環般成功的將大家目光轉換。當然，若甚麼飾物也沒有就比較單調，所以Margot也選擇了一個Fred Leighton的18k 金vintage statement cuff。

說到尾，首飾不是要大、要多，要貴，最重要是配襯得宜，老土點說，就是要人戴首飾，不是人襯首飾。