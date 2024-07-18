月球上有可能找到寶石嗎？從鑽石、藍寶石、祖母綠的形成過程，看月球存在寶石的可能性！

最近上映一套關於人類登陸月球的電影，雖然我自己並不懷疑人類登陸月球的真確性，但看見電影海報時卻引發一個有趣的問題：月亮上有無可能存在寶石呢？

寶石的形成是一個相當複雜同多變的過程，總括來說寶石形成可分成四大類：

1. Igneous Processes（火成過程）：火成岩由地球深處的岩漿（Magma）遇冷凝固而成。當岩漿慢慢冷卻，當中的礦物質會結晶，形成不同晶體，在適當的條件下，寶石級的晶體便會形成。鑽石便是其中一個例子，在地心內150至250公里的深處，由含碳的岩漿遇高溫高壓下結晶形成，最後經由火山爆發帶上地表。

2. Metamorphic Processes（變質過程）：當現有的岩石在受到高溫高壓下，岩石本身的結構和成分會發生變化，並發生變質作用。變質作用下形成的寶石包括石榴石（Garnet）、藍寶石（Sapphire）、及紅寶石（Ruby）。

3. Sedimentary Processes（沉積過程）：寶石亦可以在沉積過程中形成。當水將不同的礦物聚起並沉澱下來，經過長時間的積壓作用，礦物質會結晶形成寶石。綠松石（Turquoise）就典型的沉積寶石。

4. Hydrothermal Processes（水熱過程）：當極熱並充滿礦物質的液體滲入地心內的裂縫及罅隙，並與周邊的岩石發生化學反應，便可能形成寶石的結晶體。祖母綠（Emerald）便是常見的例子之一。

在阿波羅登月（Apollo mission）期間，太空人從月球帶回地球的岩石樣本經科學家研究後，發現岩石主要成份是Silicate minerals（矽酸鹽礦物），未發現明顯有任何寶石成分。不過，我自己覺得這並不代表月球上完全沒有寶石，只是我們取走的一小撮樣本中沒有。

寶石的形成要求高溫及高壓，但月球的月心溫度及壓力都比地球低很多，少了寶石形成的先決條件，但由於月球沒有大氣層保護，微隕石撞擊可以將岩石熔融，在冷卻過程中形成結晶體。如果條件適合，就可能成為「寶石」，只是這些「寶石」並不會如我們常見的一樣吧。