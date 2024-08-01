Chaumet奧運獎牌六角形設計靈感源自Bee My Love系列？一探拿破崙的御用珠寶商的魅力！

這週全香港的注意力都應該落在我們的「微笑劍后」Vivian（江旻憓）的身上，漂亮的一劍在巴黎2024奧運會上贏得了金牌，甜美的笑容加上和藹可親的性格是全港的驕傲，在訪問中Vivian說到自己盡力己到「極致」，「極致」背後所付出的努力、辛酸絕對不是我們所能明白。在此衷心祝賀Vivian及多謝各位代表香港的運動員的努力，期待有更多得金牌的好消息。

2024奧運會的獎牌是由知名法國珠寶品牌Chaumet（發音為“shoh-MAY”）設計並由法國造幣廠（French Mint）製造。根據奧運會規定，金牌必須由至少92.5%的純銀製成，並鍍上至少6克的純金。巴黎2024奧運會的金牌重529克，其中最大特色是獎牌中間的六角形是來自艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）的鍛鐵。這些鐵是在艾菲爾鐵塔翻新期間拆除並保存下來的。

Chaumet的前身成立於 1780年，當時由Marie-Étienne Nitot創立，並成為拿破崙(Napoleon)的御用珠寶商，為其製作了包括加冕的劍，拿破崙與約瑟芬（Josephine）的婚禮珠寶，及Pope Pius VII 的 tiara，Chaumet亦因此成為最受歡迎的珠寶商之一。1885-1928年期間，Joseph Chaumet成為了公司的董事及正式改名為Chaumet，而於1999年Chaumet亦成為了LVMH集團的一部分。

由於Chaumet設計的tiara是品牌的特色之一，因此在2010年品牌推出了用tiara作為設計意念的Josephine系列。

品牌另一個特式系列是1970年代推出的Liens系列(Liens法語有「連結」之意)，設計意念代表著人與人之間的聯繫。

Chaumet的另一個重要的創作是Bee My Love系列，靈感來自拿破崙選擇的徵號「蜜蜂」，拿破崙選擇蜜蜂作為皇室象徵，因為拿破崙相信蜜蜂代表了勤勉和繁榮的象徵，強調他統治的合法性和勤奮形象，因此蜜蜂圖案被廣泛應用於他的皇室標誌和裝飾中。基於Chaumet與拿破崙的歷史，設計師便以蜜蜂巢的六角形作Bee My Love設計意念。設計的巧妙很多時候都在細節當中，無巧不成話，奧運會的獎牌中間的艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）鍛鐵也是六角形的，可能代表了品牌卻也比喻著運動員所付出的努力。