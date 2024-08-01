Watch & Jewelry
尋寶人
Watch Jewelry Red Carpet Starlight

01/08/2024

Chaumet奧運獎牌六角形設計靈感源自Bee My Love系列？一探拿破崙的御用珠寶商的魅力！

#Jewelry #珠寶 #奧運金牌 #Chaumet
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Wayne Hui

    Wayne Hui

    出身自從事珠寶生意的家庭，從小接觸高級珠寶。在成為特許會計師後，投身金融界，並認識妻子Angela。Wayne和Angela同樣熱愛設計、美食和旅遊，而且都有著創業的夢想。在金融界打滾了20多年，憑著對創意的呼喚，毅然立志創立品牌les amis，並成為寶石研究學家。

    尋寶人

    隔周四更新

　　這週全香港的注意力都應該落在我們的「微笑劍后」Vivian（江旻憓）的身上，漂亮的一劍在巴黎2024奧運會上贏得了金牌，甜美的笑容加上和藹可親的性格是全港的驕傲，在訪問中Vivian說到自己盡力己到「極致」，「極致」背後所付出的努力、辛酸絕對不是我們所能明白。在此衷心祝賀Vivian及多謝各位代表香港的運動員的努力，期待有更多得金牌的好消息。

 

Source: Internet

Source: Internet

 

　　2024奧運會的獎牌是由知名法國珠寶品牌Chaumet（發音為“shoh-MAY”）設計並由法國造幣廠（French Mint）製造。根據奧運會規定，金牌必須由至少92.5%的純銀製成，並鍍上至少6克的純金。巴黎2024奧運會的金牌重529克，其中最大特色是獎牌中間的六角形是來自艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）的鍛鐵。這些鐵是在艾菲爾鐵塔翻新期間拆除並保存下來的。

 

Courtesy: France24

 

　　Chaumet的前身成立於 1780年，當時由Marie-Étienne Nitot創立，並成為拿破崙(Napoleon)的御用珠寶商，為其製作了包括加冕的劍，拿破崙與約瑟芬（Josephine）的婚禮珠寶，及Pope Pius VII 的 tiara，Chaumet亦因此成為最受歡迎的珠寶商之一。1885-1928年期間，Joseph Chaumet成為了公司的董事及正式改名為Chaumet，而於1999年Chaumet亦成為了LVMH集團的一部分。

 

Courtesy: Chaumet

Courtesy: Chaumet

 

　　由於Chaumet設計的tiara是品牌的特色之一，因此在2010年品牌推出了用tiara作為設計意念的Josephine系列。

 

Courtesy: Chaumet

Courtesy: Chaumet

Courtesy: Chaumet

 

　　品牌另一個特式系列是1970年代推出的Liens系列(Liens法語有「連結」之意)，設計意念代表著人與人之間的聯繫。

 

Courtesy: Chaumet，The Jewelry Editor

Courtesy: Chaumet， The Jewelry Editor

 

　　Chaumet的另一個重要的創作是Bee My Love系列，靈感來自拿破崙選擇的徵號「蜜蜂」，拿破崙選擇蜜蜂作為皇室象徵，因為拿破崙相信蜜蜂代表了勤勉和繁榮的象徵，強調他統治的合法性和勤奮形象，因此蜜蜂圖案被廣泛應用於他的皇室標誌和裝飾中。基於Chaumet與拿破崙的歷史，設計師便以蜜蜂巢的六角形作Bee My Love設計意念。設計的巧妙很多時候都在細節當中，無巧不成話，奧運會的獎牌中間的艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）鍛鐵也是六角形的，可能代表了品牌卻也比喻著運動員所付出的努力。

 

Courtesy: Chaumet

Courtesy: Chaumet

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》【怪獸家長必學】點樣幫仔女溫書不傷感情？培養上進心唔係靠鬧？子女一旦失控教你點應對！► 即睇

我要回應
更多尋寶人文章
You May Also Like
#Jewelry #珠寶 #奧運金牌 #Chaumet
More on Watch & Jewelry

Luxury Watch Trends for 2024

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk