一探馬來西亞百年錫器品牌Royal Selangor，感受比銀更低調、比鈦更柔軟的錫器飾品、家品！

上周末，去了馬來西亞探望朋友，幾天的假期離不開吃吃喝喝，眨眨眼便已經準備回程。在候機時，趁機走進了Royal Selangor（皇家雪蘭莪）的舖頭。馬來西亞的Royal Selangor始創於1885年，現今是全球最大的錫器（pewter）品牌之一，有出門旅行的朋友都會見過很多紀念品，例如Eiffel Tower、Golden Bridge等，都會用pewter作原材料使用。那麼，究竟pewter是甚麼呢？

Pewter其實是一種合金，成份中超過90%是錫（tin - periodic number 50），亦是我們傳統中常常說金銀銅鐵錫中的錫，其他合金的成份也包括了銅，雖然初期也有鉛，但現在已經完全被取代了。錫並不如金及銀般屬於貴重金屬，但因為其比較柔軟及防腐特性，傳統上一直被廣泛用於製作餐具和裝飾品，配合精細的工藝，pewter便成為了自成一格的工藝品。

Royal Selangor已有超過130年的歷史，由一個華人移民家庭於吉隆坡創立了這家錫器工場，最初只製造一些簡單的日用品，但隨著工藝和設計的創新，Royal Selangor推出了各種家品如相架、飾品等等，相信很多結了緍的朋友都有收過品牌的出品作禮物。雖然品牌逐漸地發展成為全球數一數二的錫器品牌，但同時品牌亦不斷創新，與電影品牌合作推出各種超級英雄系列以吸引年輕的客群。不過值得留意品牌都是偏重家居擺設及用品，首飾方面只限於吊咀或袖口紐之類。其實品牌大可向首飾市場進發，正如很多原本做首飾的品牌也涉足家具市場一樣。

Pewter的顏色呈現深灰色，比銀有一種低調的味道，有戴Chrome Hearts首飾的客人很多都偏向喜歡銀首飾氧化後銀銀黑黑的效果，所以他們都不會特別為首飾翻新，pewter的顏色似鈦金屬，本身就已經有一種比較raw的感覺，加上由於比鈦柔軟，能夠造出更多不同款式的設計，加上馬來西亞的獨有東方色彩，我期待品牌會朝著這方向發展為我們帶來更多特出的首飾。